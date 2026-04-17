Kanye West nie zagra w Chorzowie. Koncert został oficjalnie odwołany „z przyczyn formalno-prawnych”

2026.04.17

Planowany koncert Kanye Westa w Chorzowie nie odbędzie się. Superauto.pl Stadion Śląski oficjalnie potwierdził, że wydarzenie zostało anulowane z przyczyn formalno-prawnych. To zakończyło spekulacje, które od kilku dni pojawiały się w mediach i internecie.

Oficjalne stanowisko Stadionu Śląskiego

Władze obiektu wydały komunikat, w którym jasno wskazano, że koncert nie dojdzie do skutku. Decyzja została podjęta po analizie sytuacji oraz w związku z narastającymi kontrowersjami wokół artysty.

Informujemy, iż zaplanowany na 19 czerwca 2026 r. na Superauto.pl Stadionie Śląskim koncert Ye (Kanye West) nie odbędzie się z przyczyn formalno-prawnych.

Dyrektor
Superauto.pl Stadionu Śląskiego
Adam Strzyżewski

Według doniesień medialnych, zarząd stadionu zdecydował się na wypowiedzenie umowy organizatorowi wydarzenia. Powodem miały być zarówno kwestie formalne, jak i rosnąca presja opinii publicznej.

Kontrowersje wokół Kanye Westa przyczyną decyzji

Odwołanie koncertu Kanye Westa w Polsce ma bezpośredni związek z licznymi kontrowersjami wokół artysty. W ostatnich latach raper wielokrotnie wzbudzał sprzeciw opinii publicznej swoimi wypowiedziami i zachowaniem.

Krytyka dotyczyła m.in. komentarzy uznawanych za obraźliwe, teorii spiskowych czy wypowiedzi o charakterze antysemickim. Te działania wpłynęły na jego wizerunek oraz relacje biznesowe – wielu partnerów zakończyło z nim współpracę.

Koncert Kanye West w Polsce – duże zainteresowanie fanów

Mimo kontrowersji, koncert w Chorzowie cieszył się ogromnym zainteresowaniem. W ciągu niespełna 24 godzin liczba zapisów do przedsprzedaży biletów sięgnęła niemal 100 tysięcy.

Wydarzenie miało odbyć się 19 czerwca i być pierwszym występem artysty w Polsce od 2011 roku. Koncert był planowany w ramach promocji albumu „BULLY”.

Problemy Kanye Westa w Europie

Sytuacja w Polsce nie jest odosobniona. W ostatnim czasie występy Kanye Westa napotykały trudności także w innych krajach Europy. Odwołano jego udział w wydarzeniach w Londynie, a koncert w Marsylii został przełożony po sprzeciwie lokalnych władz.

To pokazuje, że kontrowersje wokół artysty mają realny wpływ na organizację jego tras koncertowych.

