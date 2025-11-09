CGM

Kanye West i córka Travisa Scotta na scenie w Tokio

Niesamowite emocje na Belluna Dome

2025.11.09

Foto: @cgm.pl / @piotr_tarasewicz

Travis Scott rozgrzał publiczność w Tokio, prezentując niezapomniane widowisko na żywo. Raper zaskoczył fanów, wprowadzając na scenę swoją córkę Stormi oraz przyjaciela Kanye Westa, tworząc wyjątkową atmosferę na Belluna Dome w prefekturze Saitama.

Podczas sobotniego koncertu Travis Scott dał fanom prawdziwe „gęsiej skórki”, a energia na scenie była wręcz elektryzująca. Kanye West zdjął maskę, ujawniając twarz publiczności, a obaj raperzy wspólnie wykonali utwór „Through the Wire” z debiutanckiego solowego albumu Kanye’ego.

👧 Stormi Webster na scenie

Nie zabrakło również wyjątkowego momentu rodzinnego – Stormi Webster, córka Travisa i Kylie Jenner, dołączyła do ojca na scenie. Dziewczynka wykonała swoją partię w utworze „THANK GOD”, a następnie skakała i bawiła się razem z Travisem, udowadniając, że talent sceniczny ma w genach.

🔥 Weekend pełen atrakcji w Japonii

To nie był jedyny punkt programu Travisa w Tokio. W planach były również:

  • otwarcie pop-up store dla jego marki Cactus Jack,

  • event promujący nową linię butów.

