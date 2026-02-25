CGM

Kanye West i Bianca Censori podjęli terapię małżeńską. „Zgodziła się dać jeszcze jedną szansę”

Leczenie na Majorce

2026.02.25

opublikował:

Kanye West i Bianca Censori podjęli terapię małżeńską. „Zgodziła się dać jeszcze jedną szansę”

Małżeństwo Kanye Westa i Bianki Censori znów znalazło się w centrum uwagi mediów. Tym razem jednak nie chodzi o kontrowersyjne stylizacje czy skandaliczne wpisy w sieci, lecz o próbę ratowania związku. Para miała zameldować się w klinice terapeutycznej na Majorce, gdzie rozpoczęła terapię małżeńską.

Kryzys w związku Kanye Westa i Bianki Censori

Od początku relacja rapera i australijskiej projektantki budziła ogromne emocje. Publiczne wystąpienia Bianki, często określane jako prowokacyjne, wywoływały lawinę komentarzy. Punktem kulminacyjnym była jej odważna stylizacja podczas ubiegłorocznej gali Grammy, która wywołała globalną dyskusję.

W tle pojawiały się doniesienia o kryzysie małżeńskim. Media informowały o napięciach, huśtawkach nastrojów artysty i zmęczeniu Bianki kolejnymi kontrowersjami. W pewnym momencie spekulowano nawet o możliwym rozwodzie.

Leczenie na Majorce. Para trafiła do kliniki

Według zagranicznych doniesień Kanye West i Bianca Censori udali się do specjalistycznej kliniki Balance Rehab na Majorce. Ośrodek ten specjalizuje się w terapii uzależnień oraz leczeniu zaburzeń psychicznych.

Artysta ma uczestniczyć zarówno w indywidualnych spotkaniach z terapeutą, jak i wspólnych sesjach z żoną. To właśnie terapia małżeńska miała stać się kluczowym elementem próby odbudowy ich relacji.

Osoba z otoczenia pary przekazała mediom:

„Bianca w akcie niezwykłej odwagi zgodziła się dać mężowi jeszcze jedną szansę. To ona była siłą napędową Kanyego, który szukał pomocy po załamaniach nerwowych. Chce go nadal wspierać pomimo wszystkich chwil stresu, załamań oraz ciągłych rozstań i powrotów”.

Pierwsze efekty terapii?

Z relacji informatorów wynika, że początkowo raper podchodził do terapii z dystansem. Z czasem jednak miał zmienić nastawienie i skupić się na pracy nad sobą oraz relacją z żoną. Mówi się, że para zaczęła otwarcie rozmawiać o swoich potrzebach i planach na przyszłość.

Bliscy artysty zauważają widoczną zmianę w jego zachowaniu. Według nieoficjalnych informacji 48-letni raper planuje kontynuować leczenie w klinice w Szwajcarii, co może świadczyć o poważnym podejściu do procesu terapeutycznego.

Tagi


Popularne newsy

Miuosh żegna się ze sceną: „Rapować już nie będę”
NEWS

Miuosh żegna się ze sceną: „Rapować już nie będę”

Bestsellery Empiku 2025: Dawid Podsiadło triumfuje, Pezet zwycięzcą w kategorii rapowej
NEWS

Bestsellery Empiku 2025: Dawid Podsiadło triumfuje, Pezet zwycięzcą w kategorii rapowej

Dawid Podsiadło ze smutnym wyznaniem podczas Bestsellerów Empiku, które szybko zdementował
NEWS

Dawid Podsiadło ze smutnym wyznaniem podczas Bestsellerów Empiku, które szybko zdementował

23-letni raper nie żyje. Luci4 zmarł w domu swojego przyjaciela
NEWS

23-letni raper nie żyje. Luci4 zmarł w domu swojego przyjaciela

Nicki Minaj dziękuje Donald Trump za podpisaną Biblię. „Najbardziej znaczący prezent”
NEWS

Nicki Minaj dziękuje Donald Trump za podpisaną Biblię. „Najbardziej znaczący prezent”

Doda nominowana do Biologicznej Bzdury Roku 2025
NEWS

Doda nominowana do Biologicznej Bzdury Roku 2025

Daft Punk uczcili pięciolecie rozstania nowym teledyskiem do „Human After All”
NEWS

Daft Punk uczcili pięciolecie rozstania nowym teledyskiem do „Human After All”

Polecane

CGM
Elżbieta Zapendowska chwali Krzysztof Zalewski: „Bardzo długa droga, ale to jest inteligentny chłopak”

Elżbieta Zapendowska chwali Krzysztof Zalewski: „Bardzo długa droga, a ...

Zapendowska nadal śledzi polską scenę muzyczną

4 godziny temu

CGM
Roksana Węgiel jurorką preselekcji do Eurowizji 2026. Ale nie w Polsce

Roksana Węgiel jurorką preselekcji do Eurowizji 2026. Ale nie w Polsce

"Jestem ciekawa, co uczestnicy tych preselekcji przygotują"

4 godziny temu

CGM
Metallica pierwszym metalowym zespołem z rezydenturą w Sphere w Las Vegas

Metallica pierwszym metalowym zespołem z rezydenturą w Sphere w Las Ve ...

Ogłoszenie robi furorę

4 godziny temu

CGM
Alberto pomści brata? Ogłoszono jego nową walkę na Fame 30

Alberto pomści brata? Ogłoszono jego nową walkę na Fame 30

Fame MMA ogłosiła kolejną walkę podczas jubileuszowej gali Fame 30: Icons

4 godziny temu

FOTO
Tak było za kulisami Bestsellerów Empiku

Tak było za kulisami Bestsellerów Empiku

Sprawdźcie co działo się na backstage'u wczorajszej gali

4 godziny temu

CGM
Dawid Podsiadło ze smutnym wyznaniem podczas Bestsellerów Empiku, które szybko zdementował

Dawid Podsiadło ze smutnym wyznaniem podczas Bestsellerów Empiku, któr ...

"Przestawałem wierzyć w sens tego, co robię, ale też w sens w ogóle"

15 godzin temu