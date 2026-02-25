Kanye West i Bianca Censori podjęli terapię małżeńską. „Zgodziła się dać jeszcze jedną szansę”

Małżeństwo Kanye Westa i Bianki Censori znów znalazło się w centrum uwagi mediów. Tym razem jednak nie chodzi o kontrowersyjne stylizacje czy skandaliczne wpisy w sieci, lecz o próbę ratowania związku. Para miała zameldować się w klinice terapeutycznej na Majorce, gdzie rozpoczęła terapię małżeńską.

Kryzys w związku Kanye Westa i Bianki Censori

Od początku relacja rapera i australijskiej projektantki budziła ogromne emocje. Publiczne wystąpienia Bianki, często określane jako prowokacyjne, wywoływały lawinę komentarzy. Punktem kulminacyjnym była jej odważna stylizacja podczas ubiegłorocznej gali Grammy, która wywołała globalną dyskusję.

W tle pojawiały się doniesienia o kryzysie małżeńskim. Media informowały o napięciach, huśtawkach nastrojów artysty i zmęczeniu Bianki kolejnymi kontrowersjami. W pewnym momencie spekulowano nawet o możliwym rozwodzie.

Leczenie na Majorce. Para trafiła do kliniki

Według zagranicznych doniesień Kanye West i Bianca Censori udali się do specjalistycznej kliniki Balance Rehab na Majorce. Ośrodek ten specjalizuje się w terapii uzależnień oraz leczeniu zaburzeń psychicznych.

Artysta ma uczestniczyć zarówno w indywidualnych spotkaniach z terapeutą, jak i wspólnych sesjach z żoną. To właśnie terapia małżeńska miała stać się kluczowym elementem próby odbudowy ich relacji.

Osoba z otoczenia pary przekazała mediom:

„Bianca w akcie niezwykłej odwagi zgodziła się dać mężowi jeszcze jedną szansę. To ona była siłą napędową Kanyego, który szukał pomocy po załamaniach nerwowych. Chce go nadal wspierać pomimo wszystkich chwil stresu, załamań oraz ciągłych rozstań i powrotów”.

Pierwsze efekty terapii?

Z relacji informatorów wynika, że początkowo raper podchodził do terapii z dystansem. Z czasem jednak miał zmienić nastawienie i skupić się na pracy nad sobą oraz relacją z żoną. Mówi się, że para zaczęła otwarcie rozmawiać o swoich potrzebach i planach na przyszłość.

Bliscy artysty zauważają widoczną zmianę w jego zachowaniu. Według nieoficjalnych informacji 48-letni raper planuje kontynuować leczenie w klinice w Szwajcarii, co może świadczyć o poważnym podejściu do procesu terapeutycznego.