Kanye West chwalony przez Jeffrey’a Epsteina w odkopanym e-mailu

W odkopanej korespondencji z 2011 roku, Jeffrey Epstein wyraził uznanie dla hitu Kanye West „Power”, który był głównym singlem z jego piątego studyjnego albumu My Beautiful Dark Twisted Fantasy. E-mail, ujawniony przez AllHipHop w ramach dokumentów opublikowanych przez Departament Sprawiedliwości USA na mocy Epstein Files Transparency Act, pokazuje, że Epstein polecał utwór osobie o imieniu Melanie:

„Ciekawe, że rozmawialiśmy o „Power” – czy słyszałaś rapowy utwór Kanye Westa? – kilka zabawnych linijek, które mogą Cię zainteresować.”

„Power” – manifest artystyczny

W refrenie utworu Kanye West śpiewa:

„Żaden człowiek nie powinien mieć całej tej władzy / Czas tyka, ja tylko liczę godziny / Przestań panikować, ja panikuję przez władzę.”

Singiel zawiera charakterystyczny sampel utworu King Crimson „21st Century Schizoid Man” i został uznany za jeden z kluczowych momentów jego kariery, pokazując mocny, eksperymentalny styl albumu My Beautiful Dark Twisted Fantasy.

Nadchodzące projekty Kanye Westa

Obecnie Kanye West przygotowuje się do premiery swojego nowego albumu Bully, który zaplanowany jest wstępnie na 20 marca 2026 roku, po wielokrotnych opóźnieniach.

Po wydaniu płyty planowane są koncerty, w tym występ w Jawaharlal Nehru Stadium 29 marca, a następnie w Arnhem w Holandii oraz Reggio Emilia we Włoszech.

Kanye w ostatnich miesiącach skierował do społeczności, które uraził swoimi kontrowersyjnymi zachowaniami, obszerny list z przeprosinami, w którym prosi o „cierpliwość i wyrozumiałość” i dzieli się problemami zdrowia psychicznego. Przyznał także, że w 2002 roku doznał urazu neurologicznego w wypadku samochodowym: