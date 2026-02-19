CGM

Kanye West chwalony przez Jeffrey’a Epsteina w odkopanym e-mailu

Epstein wyraził uznanie dla jednego hitów Ye

2026.02.19

opublikował:

Kanye West chwalony przez Jeffrey’a Epsteina w odkopanym e-mailu

W odkopanej korespondencji z 2011 roku, Jeffrey Epstein wyraził uznanie dla hitu Kanye West „Power”, który był głównym singlem z jego piątego studyjnego albumu My Beautiful Dark Twisted Fantasy. E-mail, ujawniony przez AllHipHop w ramach dokumentów opublikowanych przez Departament Sprawiedliwości USA na mocy Epstein Files Transparency Act, pokazuje, że Epstein polecał utwór osobie o imieniu Melanie:

„Ciekawe, że rozmawialiśmy o „Power” – czy słyszałaś rapowy utwór Kanye Westa? – kilka zabawnych linijek, które mogą Cię zainteresować.”

„Power” – manifest artystyczny

W refrenie utworu Kanye West śpiewa:

„Żaden człowiek nie powinien mieć całej tej władzy / Czas tyka, ja tylko liczę godziny / Przestań panikować, ja panikuję przez władzę.”

Singiel zawiera charakterystyczny sampel utworu King Crimson „21st Century Schizoid Man” i został uznany za jeden z kluczowych momentów jego kariery, pokazując mocny, eksperymentalny styl albumu My Beautiful Dark Twisted Fantasy.

Nadchodzące projekty Kanye Westa

Obecnie Kanye West przygotowuje się do premiery swojego nowego albumu Bully, który zaplanowany jest wstępnie na 20 marca 2026 roku, po wielokrotnych opóźnieniach.

Po wydaniu płyty planowane są koncerty, w tym występ w Jawaharlal Nehru Stadium 29 marca, a następnie w Arnhem w Holandii oraz Reggio Emilia we Włoszech.

Kanye w ostatnich miesiącach skierował do społeczności, które uraził swoimi kontrowersyjnymi zachowaniami, obszerny list z przeprosinami, w którym prosi o „cierpliwość i wyrozumiałość” i dzieli się problemami zdrowia psychicznego. Przyznał także, że w 2002 roku doznał urazu neurologicznego w wypadku samochodowym:

„Straciłem kontakt z rzeczywistością. Im dłużej ignorowałem problem, tym gorzej się działo. Mówiłem i robiłem rzeczy, których głęboko żałuję. Niektórych osób, które kocham najbardziej, traktowałem najgorzej. Przeżywałeś strach, zamieszanie, upokorzenie i wyczerpanie próbując zrozumieć kogoś, kto czasami był nie do poznania. Patrząc wstecz, odciąłem się od prawdziwego siebie.”

Tagi


Popularne newsy

Jakub Żulczyk komentuje oskarżenia GIF wobec Taco Hemingway: „Próba artystycznej cenzury”
NEWS

Jakub Żulczyk komentuje oskarżenia GIF wobec Taco Hemingway: „Próba artystycznej cenzury”

Justyna Steczkowska o Wojewódzkim: „Wykonałam telefon w afekcie (…) Byłam ostra i konkretna i on się wycofał i trochę przestraszył”
NEWS

Justyna Steczkowska o Wojewódzkim: „Wykonałam telefon w afekcie (…) Byłam ostra i konkretna i on się wycofał i trochę przestraszył”

Paluch z osobistym wpisem po koncercie na 20-lecie kariery. „Były to lata smutnego typa”
NEWS

Paluch z osobistym wpisem po koncercie na 20-lecie kariery. „Były to lata smutnego typa”

Doda odpowiada na krytykę Magdy Gessler: „Nie ma mandatu, żeby się tak wypowiadać. Jest wrednym czupiradłem”
NEWS

Doda odpowiada na krytykę Magdy Gessler: „Nie ma mandatu, żeby się tak wypowiadać. Jest wrednym czupiradłem”

Magda Gessler nie wierzy w dobre serce Dody? Restauratorka twierdzi, że walka z patoschroniskami to wybielanie wizerunku
NEWS

Magda Gessler nie wierzy w dobre serce Dody? Restauratorka twierdzi, że walka z patoschroniskami to wybielanie wizerunku

Doda odpowiada na zarzuty Edwarda Miszczaka o nielojalność. „Artyści nie pracują na etacie, nie mają umowy z telewizjami i mają wolność artystyczną”
NEWS

Doda odpowiada na zarzuty Edwarda Miszczaka o nielojalność. „Artyści nie pracują na etacie, nie mają umowy z telewizjami i mają wolność artystyczną”

Vito Bambino i Zalia w numerze o decyzjach
NEWS

Vito Bambino i Zalia w numerze o decyzjach

Polecane

FOTO
Tak było na backstage’u 20-lecia Palucha

Tak było na backstage’u 20-lecia Palucha

Na koncercie w Poznaniu pojawiło się wielu znakomitych gości

16 minut temu

CGM
Anyma z sold outem w cztery godziny. Organizatorzy ogłosili dodatkowy koncert w Stoczni Gdańskiej 

Anyma z sold outem w cztery godziny. Organizatorzy ogłosili dodatkowy ...

Historyczne wydarzenie w Gdańsku

22 minuty temu

FOTO
Tak Paluch świętował swoje 20-lecie w Poznaniu

Tak Paluch świętował swoje 20-lecie w Poznaniu

W sobotę poznański raper świętował 20-lecie na scenie

28 minut temu

CGM
U2 wydają EP-kę bez zapowiedzi. „Te utwory to reakcja na dzisiejsze niepokoje”

U2 wydają EP-kę bez zapowiedzi. „Te utwory to reakcja na dzisiej ...

EP pełne politycznych i społecznych komentarzy

3 godziny temu

CGM
Doda odpowiada na krytykę Magdy Gessler: „Nie ma mandatu, żeby się tak wypowiadać. Jest wrednym czupiradłem”

Doda odpowiada na krytykę Magdy Gessler: „Nie ma mandatu, żeby się tak ...

"To bardzo nieładne"

4 godziny temu

CGM
Klay Thompson rozpieszcza Megan Thee Stallion. Raperka dostała od niego samochód wart prawie milion złotych 

Klay Thompson rozpieszcza Megan Thee Stallion. Raperka dostała od nieg ...

Luksusowy prezent na urodziny

4 godziny temu