Kanye przyznał się do tego, że zrzynał od Drake’a

Kanye West zwykł podkreślać swoje miejsce w historii muzyki. Raper chętnie wylicza, komu pomógł rozkręcić karierę, jakie gatunki muzyczne stworzył itp. Tym razem West zaskoczył, ponieważ otwarcie przyznał, że w przeszłości zdarzało mu się kopiować Drake’a.

Choć artyści w przeszłości łączyli siły, w ostatnich latach raczej ze sobą wojują. Mimo to West docenia Drizzy’ego, co podkreślał podczas swojego streamu z Top5. Przypomnijmy – Top5 to współpracownik Drake’a i do niedawna arcywróg Westa, który groził mu śmiercią. Wygląda jednak na to, że Ye wybaczył Kanadyjczykowi krzywdy i zaprzyjaźnił się z nim. Niewykluczone, że to właśnie znajomość z Top5 sprawiła, że Kanye łaskawiej patrzy na Drizzy’ego.

„Wielokrotnie kopiowałem flow Drake’a”

– Jeśli chodzi o muzykę Drake’a, to nie ma tam niczego, co byłoby kopią moich rzeczy. Ja za to wielokrotnie kopiowałem flow Drake’a. Mam kawałki, które były kopią jego stylu – przyznał West.

Artysta przyznał, że trzyma kciuki za Drake’a w jego batalii przeciwko Universal Musi Group. Ye jest zdania, że Kendrick Lamar także powinien pozwać label. – Już nigdy nie obrażę Drake’a. Jestem w stu procentach #TeamDrake. I #TeamKendrick. I #TeamWszyscy! Kendrick też powinien iść na wojnę z UMG – stwierdził Ye.