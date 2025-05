Justyna Steczkowska poleciała do Bazylei na Eurowizję. Już w samolocie zaliczyła wpadkę

fot. YouTube

Choć do oficjalnego rozpoczęcia Konkursu Piosenki Eurowizji pozostał jeszcze ponad tydzień, Justyna Steczkowska już teraz poleciała do Bazylei, by przygotować się do występu. Jej piosenka „Gaja” podczas pre-eurowizyjnych koncertów spotykała się z ciepłym przyjęciem, stąd jest nadzieja na najlepszy od lat wynik w konkursie.

Czekoladowa wpadka Justyny Steczkowskiej

Na lotnisku gwiazdę pożegnały tłumy fanów. Niedługo później wokalistka wsiadła do samolotu, gdzie zaliczyła solidną wpadkę. Steczkowska usiadła na roztopionej czekoladzie, brudząc sobie sukienkę. Całość sfilmował i opublikował na Instagramie Grzegorz Dobek z „Pytania na śniadanie”, który towarzyszy Steczkowskiej w podróży.

Trzeba przyznać, że eurowizyjny wyjazd rozpoczął się dla Justyny niefortunnie. Z drugiej strony po takim zdarzeniu może być już tylko lepiej, czego życzymy wokalistce i jej ekipie.