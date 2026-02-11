CGM

Justyna Steczkowska i Skolim w duecie. Jak Justynie pracowało się z gwiazdorem disco polo?

Share Tweet Plotki krążące od kilku tygodni wreszcie się potwierdziły. Justyna Steczkowska oficjalnie ogłosiła, że nagrała utwór ze Skolimem, nazywanym „Królem Polskiego Latino”. Informacja o duecie wywołała duże emocje wśród fanów – zarówno popowej diwy, jak i gwiazdy disco polo. Skolim i Justyna Steczkowska – nieoczywisty duet O możliwej współpracy jako pierwszy wspominał Skolim, jednak

2026.02.11

opublikował:

Justyna Steczkowska i Skolim w duecie. Jak Justynie pracowało się z gwiazdorem disco polo?

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Plotki krążące od kilku tygodni wreszcie się potwierdziły. Justyna Steczkowska oficjalnie ogłosiła, że nagrała utwór ze Skolimem, nazywanym „Królem Polskiego Latino”. Informacja o duecie wywołała duże emocje wśród fanów – zarówno popowej diwy, jak i gwiazdy disco polo.

Skolim i Justyna Steczkowska – nieoczywisty duet

O możliwej współpracy jako pierwszy wspominał Skolim, jednak wielu internautów podchodziło do tych zapowiedzi z dystansem. Teraz była reprezentantka Polski na Eurowizji 2025 rozwiała wszelkie wątpliwości.

Choć artyści reprezentują różne style muzyczne i pokolenia, w studiu – jak przyznaje Steczkowska – szybko znaleźli wspólny język.

– Bardzo fajnie nam się siedziało w studiu. Dużo się śmialiśmy z chłopakami, naprawdę więcej tam było śmiechu niż pracy. Świetnie się bawiliśmy – powiedziała w rozmowie z Party.pl.

Premiera duetu wiosną. Będzie też teledysk

Fani będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Jak zdradziła wokalistka, premiera utworu Justyny Steczkowskiej i Skolima planowana jest najprawdopodobniej na wiosnę.

Artystka zapowiedziała również realizację wspólnego teledysku.

– Stworzyć piosenkę to jedno, a nagrać teledysk i zrobić wszystko, co należy do premiery, to drugie. Nie odmówię sobie tej przyjemności wystąpienia ze Skolimem w jednym teledysku. To na pewno będzie coś nietypowego – podkreśliła.

„Skolim jest uroczą osobą”

Wokalistka nie szczędziła swojemu duetowemu partnerowi ciepłych słów. Jak zaznaczyła, współpraca przebiegała w bardzo dobrej atmosferze.

– Skolim jest uroczą osobą. Jest bardzo miły i naprawdę da się lubić – wyznała diwa.

Skolim ma już na koncie współprace m.in. z Cleo, Tede, Stachurskym czy zespołem Łobuzy. Teraz do tej listy dołącza jedno z największych nazwisk polskiej sceny muzycznej. Duet Steczkowska-Skolim może okazać się jednym z najbardziej zaskakujących i komentowanych projektów nadchodzących miesięcy.

Tagi


Popularne newsy

Bonus RPK nagrał klip pod blokiem Grande Connection i ujawnił jego adres. YouTuber odpowiada obszernym oświadczeniem
NEWS

Bonus RPK nagrał klip pod blokiem Grande Connection i ujawnił jego adres. YouTuber odpowiada obszernym oświadczeniem

KęKę zdobył najwyższy szczyt Ameryki Południowej. Pawbeats komentuje: „Bydgoszcz dumna z Kębitsa”
NEWS

KęKę zdobył najwyższy szczyt Ameryki Południowej. Pawbeats komentuje: „Bydgoszcz dumna z Kębitsa”

Chłopiec, któremu Bad Bunny przekazał Grammy podczas Super Bowl, stał się viralem. Nie jest on jednak 5-latkiem aresztowanym przez ICE
NEWS

Chłopiec, któremu Bad Bunny przekazał Grammy podczas Super Bowl, stał się viralem. Nie jest on jednak 5-latkiem aresztowanym przez ICE

Norbi o uzależnieniu od hazardu: „Szczekałem na czworaka jak pies u lichwiarza”
NEWS

Norbi o uzależnieniu od hazardu: „Szczekałem na czworaka jak pies u lichwiarza”

Bedoes komentuje występ Bad Bunny’ego na Super Bowl Halftime Show: „Do wielkich rzeczy potrzeba wielkiego serca ale i wielkich cojones”
NEWS

Bedoes komentuje występ Bad Bunny’ego na Super Bowl Halftime Show: „Do wielkich rzeczy potrzeba wielkiego serca ale i wielkich cojones”

Donald Trump o występie Bad Bunny’ego podczas Super Bowl: „To policzek wymierzony Ameryce”
NEWS

Donald Trump o występie Bad Bunny’ego podczas Super Bowl: „To policzek wymierzony Ameryce”

To czego słuchamy z wyboru, nie ma żadnego odzwierciedlenia w radiu. Polska muzyka rządzi w streamingu i sprzedaży fizycznej – radio wciąż stawia na zagranicę
NEWS

To czego słuchamy z wyboru, nie ma żadnego odzwierciedlenia w radiu. Polska muzyka rządzi w streamingu i sprzedaży fizycznej – radio wciąż stawia na zagranicę

Polecane

CGM
Kanye West ogłasza wyjątkowy koncert w Holandii – pierwsze europejskie show od 2014 roku

Kanye West ogłasza wyjątkowy koncert w Holandii – pierwsze europ ...

Hala, w której zagra Ye może pomieścić 41 tysięcy widzów

11 minut temu

CGM
Frontman włoskiego zespołu metalowego zdobywa medal narciarski na Zimowych Igrzyskach 2026

Frontman włoskiego zespołu metalowego zdobywa medal narciarski na Zimo ...

Medalista olimpijski i frontman metalowego zespołu

18 minut temu

CGM
The Black Keys wracają z singlem „You Got To Lose” i zapowiadają album „Peaches!”

The Black Keys wracają z singlem „You Got To Lose” i zapowiadają album ...

Premiera krążka została zaplanowana na 1 maja 2026 roku

28 minut temu

CGM
Marc Anthony śpiewał na weselu Brooklyna Beckhama. Muzyk komentuje rodzinną dramę: „To nie jest prawda w pełni”

Marc Anthony śpiewał na weselu Brooklyna Beckhama. Muzyk komentuje rod ...

Piosenkarz określił sytuację jako „wyjątkowo niefortunną”

32 minuty temu

CGM
Żabson jak Kanye West i A$AP Rocky. Interziomal pierwszym polskim raperem na okładce GQ

Żabson jak Kanye West i A$AP Rocky. Interziomal pierwszym polskim rape ...

Okładkowe zdjęcie wykonała Zuza Krajewska

45 minut temu

CGM
Patrycja Markowska rusza w trasę. Czy pojawi się na niej Grzegorz Markowski? „Był taki moment, że jeszcze go trochę namawiałam”

Patrycja Markowska rusza w trasę. Czy pojawi się na niej Grzegorz Mark ...

„Świadomi artyści nie pchają się na scenę”

1 godzinę temu