Justyna Steczkowska i Skolim w duecie. Jak Justynie pracowało się z gwiazdorem disco polo?

Plotki krążące od kilku tygodni wreszcie się potwierdziły. Justyna Steczkowska oficjalnie ogłosiła, że nagrała utwór ze Skolimem, nazywanym „Królem Polskiego Latino”. Informacja o duecie wywołała duże emocje wśród fanów – zarówno popowej diwy, jak i gwiazdy disco polo.

Skolim i Justyna Steczkowska – nieoczywisty duet

O możliwej współpracy jako pierwszy wspominał Skolim, jednak wielu internautów podchodziło do tych zapowiedzi z dystansem. Teraz była reprezentantka Polski na Eurowizji 2025 rozwiała wszelkie wątpliwości.

Choć artyści reprezentują różne style muzyczne i pokolenia, w studiu – jak przyznaje Steczkowska – szybko znaleźli wspólny język.

– Bardzo fajnie nam się siedziało w studiu. Dużo się śmialiśmy z chłopakami, naprawdę więcej tam było śmiechu niż pracy. Świetnie się bawiliśmy – powiedziała w rozmowie z Party.pl.

Premiera duetu wiosną. Będzie też teledysk

Fani będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Jak zdradziła wokalistka, premiera utworu Justyny Steczkowskiej i Skolima planowana jest najprawdopodobniej na wiosnę.

Artystka zapowiedziała również realizację wspólnego teledysku.

– Stworzyć piosenkę to jedno, a nagrać teledysk i zrobić wszystko, co należy do premiery, to drugie. Nie odmówię sobie tej przyjemności wystąpienia ze Skolimem w jednym teledysku. To na pewno będzie coś nietypowego – podkreśliła.

„Skolim jest uroczą osobą”

Wokalistka nie szczędziła swojemu duetowemu partnerowi ciepłych słów. Jak zaznaczyła, współpraca przebiegała w bardzo dobrej atmosferze. – Skolim jest uroczą osobą. Jest bardzo miły i naprawdę da się lubić – wyznała diwa.

Skolim ma już na koncie współprace m.in. z Cleo, Tede, Stachurskym czy zespołem Łobuzy. Teraz do tej listy dołącza jedno z największych nazwisk polskiej sceny muzycznej. Duet Steczkowska-Skolim może okazać się jednym z najbardziej zaskakujących i komentowanych projektów nadchodzących miesięcy.