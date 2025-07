Justin Bieber świętuje. „SWAG” wielkim sukcesem

fot. mat. pras.

Justin Bieber pisze historię streamingu, osiągając najlepszy dzienny wynik w swojej karierze. W dniu premiery „SWAG” zanotował ponad 74 mln streamów, co jest najlepszym wynikiem Kanadyjczyka w dotychczasowej karierze. Wydany bez wcześniejszych zapowiedzi nowy album gwiazdora zadebiutował na pierwszych miejscach list Spotify i Apple Music zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i na całym świecie.

Bieber nie bierze jeńców

Wyróżniający się utwór „DAISIES” zajął pierwsze miejsce na amerykańskiej i globalnej liście przebojów Spotify, co czyni go największą premierą na świecie. Z kolei utwór „ALL I CAN TAKE” znalazł się na szczycie list przebojów Apple Music zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i na całym świecie, co jeszcze bardziej ugruntowało ogromny wpływ nowego albumu Kanadyjczyka na światową scenę.