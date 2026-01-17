Julia Wieniawa ogłasza trasę „Światłocienie Relove Tour 2026”. Finały koncert odbędzie się na Torwarze

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl
Po ogromnym sukcesie jesiennej trasy koncertowej, która spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem fanów oraz serią wyprzedanych koncertów, Julia Wieniawa ogłasza kolejną trasę koncertową. „Światłocienie Relove Tour” odbędzie się w kwietniu 2026 roku, a jej wielki finał zaplanowano w Warszawie.
Wiosenna trasa po siedmiu miastach w Polsce
W ramach „Światłocienie Relove Tour 2026” artystka odwiedzi siedem polskich miast, prezentując odświeżoną odsłonę materiału z albumu „Światłocienie”, a także utwory, które publiczność zna i kocha z wcześniejszych lat. Trasa będzie okazją do ponownego przeżycia emocji, które towarzyszyły jesiennym koncertom, w nowej, rozbudowanej formie scenicznej.
Wyświetl ten post na Instagramie
Nowa odsłona koncertowego spektaklu Julii Wieniawy
„Światłocienie Relove Tour” to reinterpretacja emocji, brzmień i scenicznych momentów, które podczas poprzedniej trasy spotkały się z wyjątkowym odbiorem fanów. Koncerty Julii Wieniawy to połączenie nowoczesnego popu, osobistego przekazu oraz spektakularnej oprawy wizualnej. Każdy występ to dopracowany show pełen światła, tańca, energii i autentycznych emocji.
„Światłocienie Relove Tour 2026” – daty i miasta
• 15.04.2026 – Toruń / Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki
• 16.04.2026 – Gdańsk / Stary Maneż
• 17.04.2026 – Poznań / Klub Muzyczny B17
• 21.04.2026 – Katowice / P23
• 22.04.2026 – Kraków / Klub Kwadrat
• 23.04.2026 – Wrocław / A2 Centrum Koncertowe
• 26.04.2026 – Warszawa / COS Torwar – koncert finałowy
Meet & Greet oraz Early Entrance – ważne informacje
W Warszawie bilety Meet & Greet oraz Early Entrance stanowią dwa odrębne rodzaje biletów. W pozostałych miastach bilet Meet & Greet obejmuje również Early Entrance i nie ma możliwości zakupu tych opcji osobno.
Wyświetl ten post na Instagramie