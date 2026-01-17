Julia Wieniawa ogłasza trasę „Światłocienie Relove Tour 2026”. Finały koncert odbędzie się na Torwarze

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Po ogromnym sukcesie jesiennej trasy koncertowej, która spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem fanów oraz serią wyprzedanych koncertów, Julia Wieniawa ogłasza kolejną trasę koncertową. „Światłocienie Relove Tour” odbędzie się w kwietniu 2026 roku, a jej wielki finał zaplanowano w Warszawie.

Wiosenna trasa po siedmiu miastach w Polsce

W ramach „Światłocienie Relove Tour 2026” artystka odwiedzi siedem polskich miast, prezentując odświeżoną odsłonę materiału z albumu „Światłocienie”, a także utwory, które publiczność zna i kocha z wcześniejszych lat. Trasa będzie okazją do ponownego przeżycia emocji, które towarzyszyły jesiennym koncertom, w nowej, rozbudowanej formie scenicznej.