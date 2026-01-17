CGM

Julia Wieniawa ogłasza trasę „Światłocienie Relove Tour 2026”. Finały koncert odbędzie się na Torwarze

Nowa odsłona koncertowego spektaklu Julii

2026.01.17

opublikował:

Julia Wieniawa ogłasza trasę „Światłocienie Relove Tour 2026”. Finały koncert odbędzie się na Torwarze

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Po ogromnym sukcesie jesiennej trasy koncertowej, która spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem fanów oraz serią wyprzedanych koncertów, Julia Wieniawa ogłasza kolejną trasę koncertową. „Światłocienie Relove Tour” odbędzie się w kwietniu 2026 roku, a jej wielki finał zaplanowano w Warszawie.

Wiosenna trasa po siedmiu miastach w Polsce

W ramach „Światłocienie Relove Tour 2026” artystka odwiedzi siedem polskich miast, prezentując odświeżoną odsłonę materiału z albumu „Światłocienie”, a także utwory, które publiczność zna i kocha z wcześniejszych lat. Trasa będzie okazją do ponownego przeżycia emocji, które towarzyszyły jesiennym koncertom, w nowej, rozbudowanej formie scenicznej.

 

Wyświetl ten post na Instagramie

 

Post udostępniony przez CGM.PL (@cgm.pl)

Nowa odsłona koncertowego spektaklu Julii Wieniawy

„Światłocienie Relove Tour” to reinterpretacja emocji, brzmień i scenicznych momentów, które podczas poprzedniej trasy spotkały się z wyjątkowym odbiorem fanów. Koncerty Julii Wieniawy to połączenie nowoczesnego popu, osobistego przekazu oraz spektakularnej oprawy wizualnej. Każdy występ to dopracowany show pełen światła, tańca, energii i autentycznych emocji.

„Światłocienie Relove Tour 2026” – daty i miasta

15.04.2026 – Toruń / Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki
16.04.2026 – Gdańsk / Stary Maneż
17.04.2026 – Poznań / Klub Muzyczny B17
21.04.2026 – Katowice / P23
22.04.2026 – Kraków / Klub Kwadrat
23.04.2026 – Wrocław / A2 Centrum Koncertowe
26.04.2026 – Warszawa / COS Torwar – koncert finałowy

Meet & Greet oraz Early Entrance  – ważne informacje

W Warszawie bilety Meet & Greet oraz Early Entrance stanowią dwa odrębne rodzaje biletów. W pozostałych miastach bilet Meet & Greet obejmuje również Early Entrance i nie ma możliwości zakupu tych opcji osobno.

 

Wyświetl ten post na Instagramie

 

Post udostępniony przez CGM.PL (@cgm.pl)

Tagi


Popularne newsy

Zwolnieni przez Muńka członkowie T.Love wypuścili wspólny numer. „Jestem z Polski, to moje fatum, moje piekło i raj”
NEWS

Zwolnieni przez Muńka członkowie T.Love wypuścili wspólny numer. „Jestem z Polski, to moje fatum, moje piekło i raj”

Mata i Fagata pokazali gorący teledysk nakręcony w Rio
NEWS

Mata i Fagata pokazali gorący teledysk nakręcony w Rio

Słowo po słowie, czyli o czym jest wspólny kawałek Maty i Fagaty? „Lubię, jak piszą z więzienia po fotki do zwalenia”
NEWS

Słowo po słowie, czyli o czym jest wspólny kawałek Maty i Fagaty? „Lubię, jak piszą z więzienia po fotki do zwalenia”

HELA wypuściła nowy singiel. „Milcz” to zupełnie inna propozycja niż jej debiutancka „Pani domu”
NEWS

HELA wypuściła nowy singiel. „Milcz” to zupełnie inna propozycja niż jej debiutancka „Pani domu”

HELA w emocjonalnym natarciu. Teledysk do nowego singiel „MILCZ” już dostępny
NEWS

HELA w emocjonalnym natarciu. Teledysk do nowego singiel „MILCZ” już dostępny

Mrozu i Julia Pietrucha nagrali piosenkę do thrillera wojennego. W filmie zagrał aktor znany z „Gry o tron”
NEWS

Mrozu i Julia Pietrucha nagrali piosenkę do thrillera wojennego. W filmie zagrał aktor znany z „Gry o tron”

A$AP Rocky powraca z nowym albumem. Okładkę do „DON’T BE DUMB” stworzył Tim Burton, na płycie plejada gości
NEWS

A$AP Rocky powraca z nowym albumem. Okładkę do „DON’T BE DUMB” stworzył Tim Burton, na płycie plejada gości

Polecane

CGM
Bedoes o atakach paniki i lęku: „Wymuszałem wymioty ze stresu”

Bedoes o atakach paniki i lęku: „Wymuszałem wymioty ze stresu”

Skrajne mechanizmy radzenia sobie ze stresem

3 godziny temu

CGM
A$AP Rocky dissuje Drake’a na nowym albumie: „Ukradłeś mój styl, więc ja ukradłem twoją dziewczynę”

A$AP Rocky dissuje Drake’a na nowym albumie: „Ukradłeś mój styl, ...

A$AP Rocky potwierdza adresata dissu

4 godziny temu

CGM
KęKę wyprzedał tajemniczy halowy koncert w niecałe 24 godziny

KęKę wyprzedał tajemniczy halowy koncert w niecałe 24 godziny

Tajemniczy koncert w Radomiu okazał się błyskawicznym sukcesem

4 godziny temu

CGM
Young Leosia o debiucie Zuziuli: „To gamechanger na damskiej scenie rapowej”

Young Leosia o debiucie Zuziuli: „To gamechanger na damskiej scenie ra ...

Nowy głos na damskiej scenie rapowej

4 godziny temu

CGM
Polski producent na nowej płycie NBA YoungBoy’a

Polski producent na nowej płycie NBA YoungBoy’a

Na album „Slime Cry” składa się aż z 30 utworów

4 godziny temu

CGM
Sentino wrócił do koncertowania w Polsce. „To jest mój kraj! To jest moje miejsce!”

Sentino wrócił do koncertowania w Polsce. „To jest mój kraj! To ...

Mocne słowa Sentino ze sceny w Katowicach

4 godziny temu