Julia Roberts przyznaje, że „kocha" The Smiths mimo kontrowersyjnych zachowań Morrisseya

Jeśli odrzucimy ich muzykę, będziemy oszukiwali samych siebie"

2025.10.08

Julia Roberts przyznaje, że „kocha” The Smiths mimo kontrowersyjnych zachowań Morrisseya

Julia Roberts ujawniła w wywiadzie dla The Sunday Times, że nadal uwielbia słuchać The Smiths, pomimo kontrowersyjnych poglądów byłego frontmana, Morrisseya. Temat pojawia się również w jej nowym filmie After The Hunt, gdzie w jednej ze scen bohaterka wyraża zaskoczenie, że muzyka zespołu działa mimo politycznych kontrowersji Morrisseya.

Morrissey i kontrowersje polityczne

Morrissey znalazł się w centrum uwagi mediów od 2016 roku, kiedy poparł wynik Brexitu i określił Nigela Farage’a jako „liberalnego edukatora”. W 2018 roku, w liście otwartym, stwierdził, że „gardzi rasizmem i faszyzmem”, jednocześnie wspierając partię For Britain, założoną przez Anne Marie Waters po odejściu z UKIP.

Kontrowersje nie ustawały w 2019 roku, gdy Morrissey pojawił się w programie Fallona z przypinką z logo partii For Britain, co później wyjaśnił w wywiadzie z siostrzeńcem Samem Etsy Raynerem. Mimo tego odrzucił zaproszenie do występu na konferencji Reform UK.

Julia Roberts o sztuce i artyście

Roberts skomentowała kwestię rozdzielania twórczości od osoby artysty i tzw. „cancel culture”:

„Kocham The Smiths. Jeśli odrzucimy ich muzykę, będziemy oszukiwali samych siebie, bo nie mamy pełnego zrozumienia. Jeśli nie wiesz, przed czym jesteś chroniony – jak możesz wiedzieć lepiej, działać lepiej, tworzyć lepiej?”

Dodała również:

„Niektóre rzeczy są wielkie, okropne, brzydkie. Możemy się zgodzić, że to było złe i nie róbmy tego ponownie. Ale są też sytuacje, gdy myślisz, ‘Kto mówi, że to powinno trafić do beczki i spłonąć? Kto mówi?’ Potrzebujemy niuansu.”

 

