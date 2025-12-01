CGM

Judas Priest ogłasza trasę Faithkeepers Tour 2026. W lipcu grupa zagra w Warszawie

Judas Priest powraca do Polski

2025.12.01

Judas Priest ogłasza trasę Faithkeepers Tour 2026. W lipcu grupa zagra w Warszawie

Judas Priest powraca do Polski w ramach trasy Faithkeepers Tour 2026. Fani metalu będą mieli okazję zobaczyć mistrzów heavy metalu na żywo 28 lipca 2026 roku w COS Torwar w Warszawie. To wyjątkowa szansa na doświadczenie energetycznych koncertów jednego z najważniejszych zespołów w historii metalu.

Terminy sprzedaży biletów na Judas Priest w Polsce

  • Przedsprzedaż dla klientów Ticketmaster: wtorek, 2 grudnia 2025, godz. 12:00

  • Sprzedaż ogólna: środa, 3 grudnia 2025, godz. 12:00

Bilety będą dostępne na stronie www.LiveNation.pl

.

Historia i sukcesy Judas Priest

Judas Priest powstali w 1969 roku w Birmingham w Anglii i szybko stali się ikoną heavy metalu. Zespół zdobył uznanie dzięki albumom takim jak Rocka Rolla (1974), Sad Wings of Destiny (1976), Sin After Sin (1977), Stained Class (1978), Hell Bent for Leather (1978) oraz kultowemu koncertowemu wydawnictwu Unleashed in the East (1979).

W ciągu swojej ponad 50-letniej kariery zespół zdobył m.in. nagrodę Grammy w 2010 roku za „Najlepszy występ metalowy”, został uhonorowany VH1 Rock Honors (2006) oraz włączony do Rock and Roll Hall of Fame w 2022 roku. Ich charakterystyczny styl, oparty na skórze i ćwiekach, wpłynął na rozwój całej metalowej subkultury.

Nowa muzyka i trasa koncertowa

W 2024 roku ukazał się dziewiętnasty album studyjny Judas Priest – Invincible Shield, który zebrał świetne recenzje i zyskał uznanie fanów na całym świecie. Zespół od tamtej pory nieprzerwanie koncertuje, odwiedzając największe areny w Europie i Ameryce Północnej.

Faithkeepers Tour 2026 będzie kontynuacją sukcesu zespołu, łącząc klasyczne metalowe hity z nowymi utworami z albumu Invincible Shield. Fani mogą spodziewać się wyjątkowego show, pełnego energii, mocnych riffów i legendarnej scenicznej charyzmy.

