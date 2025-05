Josh Freese obiecywał podać 10 powodów, dla których Foo Fighters mogli wyrzucić go ze składu. Zrobił to

Foo Fighters zapowiadają kolejne koncerty na ten rok, ale nadal nie odnoszą się do informacji o tym, że zwolnili Josha Freese’a. Perkusista poinformował kilka dni temu, że zwolniono go, nie podając żadnego powodu poza tym, że „postanowili obrać inny kierunek, jeśli chodzi o perkusistę”.

– W ciągu 40 lat zawodowego grania na perkusji nigdy wcześniej nie zostałem wyrzucony z żadnego zespołu. Nie jestem wściekły, ale jednak trochę zszokowany i rozczarowany. Ale, jak wielu z was wie, od zawsze pracuję jako wolny strzelec i przechodzę z zespołu do zespołu, więc wszystko ze mną w porządku – napisał na Instagramie Freese, kończąc kąśliwie: – Wypatrujcie mojej listy „Top 10 możliwych powodów, dla których Josh wyleciał z Foo Fighters”.

Co dalej z Foo Fighters?

W obozie Foos nadal cisza. Kiedy poznamy nazwisko nowego perkusisty? Czy okaże się, że perkusistą zostanie sam Grohl? Najbliższe tygodnie powinny przynieść odpowiedź na to pytanie. Póki co Josh otrzymał danego słowa i opublikował „Top 10 możliwych powodów, dla których wyleciał z Foo Fighters”. Oto one:

10. Pewnego razu będąc w trasie, przez cały tydzień w kółko nucił „My Hero”

9. Potrafił podać tytuł tylko jednego utworu Fugazi

8. Dwa słowa: polirytmy („polyrhythms” to jedno słowo – przyp. red.)

7. Precyzja niczym metronom została uznana za „bezduszną”

6. Domagał się, by każdą próbę rozpoczynać od dwudziestominutowej kąpieli dźwięków cowbella (krowiego dzwonka – instrumentu, będącego częścią perkusji – przyp. red.)

5. Nigdy nawet nie próbował zapuścić brody

4. Nie przychodził do studia, gdy Merkury był w retrogradacji

3. Obiecał Noodlesowi (The Offspring – przyp. red), że zostanie czwartym gitarzystą zespołu

2. Odmawiał występu, jeśli po koncercie nie otrzyma planszy Ouija i nunchaku

1. Cała sprawa z pudlami stała się już przesadzona.

Tyle w kwestii powodów, dla których zdaniem Freese’a Foo Fighters mogli chcieć go wyrzucić. Perkusista koncertuje obecnie z A Perfect Circle i po ostatnim występie tej grupy dostał uroczą niespodziankę. W garderobie czekały na niego plansza Ouija, nunchaku oraz kartka z 10 powodami, dla których jest mile widziany w tym zespole.