Jonatan, Pezet i Opał w nowym bangerze „ZOO”

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl
4 grudnia 2025 roku Jonatan zaprezentował klip do singla „ZOO”, który pochodzi z jego producenckiego albumu „23/25”. W numerze gościnnie wystąpili Pezet i Opał, którzy doskonale dopasowali się do mrocznego, elektronicznego brzmienia utworu.
Singiel „ZOO” wyróżnia się niepokojącą atmosferą i energią, a jego przekaz to manifest przełamywania schematów i bazowania na instynktach artystów. Utwór pokazuje odwagę w eksperymentowaniu z dźwiękiem i unikanie zaszufladkowania.
O albumie Jonatana „23/25”
Debiutancki album producencki Jonatana to połączenie nowoczesnego brzmienia z charakterystycznym stylem artysty. Na płycie gościnnie pojawiła się czołówka polskiej sceny muzycznej, co nadało każdemu utworowi wyjątkowego charakteru. Album jest propozycją dla fanów współczesnej muzyki, którzy szukają świeżych brzmień i różnorodności.
Tracklista „23/25”:
-
VOICE MEMO
-
JACKPOT FT. GIBBS
-
WIFI FT. LOUIS VILLAIN
-
OPIUM FT. RETO
-
EZZZ FT. SVM!R
-
ZOO FT. OPAŁ X PEZET
-
SECRET RAVE FT. PAT
-
RÓŻ FT. BLETKA X GIBBS
-
OBEJMUJĘ NOCE FT. LIVKA X PEZET
-
U
-
LADY FT. SMOLASTY X KIZO
-
NIE DA SIĘ ZASNĄĆ FT. BIAŁAS X SOLAR X NIKOŚ
-
RÓŻ FT. BLETKA X GIBBS (BLINDERS REMIX)