Jonatan, Pezet i Opał w nowym bangerze „ZOO”

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

4 grudnia 2025 roku Jonatan zaprezentował klip do singla „ZOO”, który pochodzi z jego producenckiego albumu „23/25”. W numerze gościnnie wystąpili Pezet i Opał, którzy doskonale dopasowali się do mrocznego, elektronicznego brzmienia utworu.

Singiel „ZOO” wyróżnia się niepokojącą atmosferą i energią, a jego przekaz to manifest przełamywania schematów i bazowania na instynktach artystów. Utwór pokazuje odwagę w eksperymentowaniu z dźwiękiem i unikanie zaszufladkowania.

O albumie Jonatana „23/25”

Debiutancki album producencki Jonatana to połączenie nowoczesnego brzmienia z charakterystycznym stylem artysty. Na płycie gościnnie pojawiła się czołówka polskiej sceny muzycznej, co nadało każdemu utworowi wyjątkowego charakteru. Album jest propozycją dla fanów współczesnej muzyki, którzy szukają świeżych brzmień i różnorodności.

Tracklista „23/25”: