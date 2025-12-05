CGM

Jonatan, Pezet i Opał w nowym bangerze „ZOO”

Numer pochodzi z producenckiego albumu Jonatana „23/25”

2025.12.05

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

4 grudnia 2025 roku Jonatan zaprezentował klip do singla „ZOO”, który pochodzi z jego producenckiego albumu „23/25”. W numerze gościnnie wystąpili Pezet i Opał, którzy doskonale dopasowali się do mrocznego, elektronicznego brzmienia utworu.

Singiel „ZOO” wyróżnia się niepokojącą atmosferą i energią, a jego przekaz to manifest przełamywania schematów i bazowania na instynktach artystów. Utwór pokazuje odwagę w eksperymentowaniu z dźwiękiem i unikanie zaszufladkowania.

O albumie Jonatana „23/25”

Debiutancki album producencki Jonatana to połączenie nowoczesnego brzmienia z charakterystycznym stylem artysty. Na płycie gościnnie pojawiła się czołówka polskiej sceny muzycznej, co nadało każdemu utworowi wyjątkowego charakteru. Album jest propozycją dla fanów współczesnej muzyki, którzy szukają świeżych brzmień i różnorodności.

Tracklista „23/25”:

  1. VOICE MEMO

  2. JACKPOT FT. GIBBS

  3. WIFI FT. LOUIS VILLAIN

  4. OPIUM FT. RETO

  5. EZZZ FT. SVM!R

  6. ZOO FT. OPAŁ X PEZET

  7. SECRET RAVE FT. PAT

  8. RÓŻ FT. BLETKA X GIBBS

  9. OBEJMUJĘ NOCE FT. LIVKA X PEZET

  10. U

  11. LADY FT. SMOLASTY X KIZO

  12. NIE DA SIĘ ZASNĄĆ FT. BIAŁAS X SOLAR X NIKOŚ

  13. RÓŻ FT. BLETKA X GIBBS (BLINDERS REMIX)

