Jessie J o 2025 roku: „Jednen z najtrudniejszych, ale też najbardziej magiczny”

Emocjonalny bilans roku

2026.01.02

Jessie J o 2025 roku: „Jednen z najtrudniejszych, ale też najbardziej magiczny”

Jessie J podzieliła się osobistymi refleksjami na temat 2025 roku, który artystka określiła jako „jednym z najtrudniejszych, ale też najbardziej magicznych” w jej życiu.

Diagnoza i leczenie raka piersi

W czerwcu Jessie J ogłosiła, że została zdiagnozowana wczesnym stadium raka piersi, po czym przeszła udaną operację. W sierpniu była zmuszona odwołać część tras koncertowych w Wielkiej Brytanii, Europie i Ameryce Północnej, aby przejść drugą operację.

W mediach społecznościowych podkreślała:

„Ten rok był ciężki i trudny na wiele sposobów dla nas wszystkich. Dla mnie osobiście był jednym z najtrudniejszych, ale też najbardziej magicznych z mojego życia, zarówno prywatnie, jak i zawodowo.”

Jessie J przyznała, że w okresie świąteczno-noworocznym po raz pierwszy od miesięcy zatrzymała się, by przetworzyć emocje. Opisała, że płacze dużo, zapisuje swoje myśli.

„Doświadczam nagromadzenia wszystkiego, co w końcu wychodzi na powierzchnię, i wybieram, by to wypuścić. Nie trzymajcie tego w sobie. Nie jesteśmy superludźmi ani nie musimy być cały czas szczęśliwi i pozytywni. To zdrowe i normalne, by płakać.”

Artystka wysłała także wsparcie osobom, które czują się podobnie:

„Wysyłam miłość każdemu, kto teraz tak się czuje. Bez pozytywnego zakończenia. Po prostu jestem z wami. Czasami jest ciężko.”

Powrót na scenę i nowe projekty

We wrześniu Jessie J emocjonalnie powróciła na scenę podczas BBC Radio 2 in the Park, występując zaledwie 11 tygodni po operacji. Artystka przyznała, że wciąż jest w trakcie procesu rekonwalescencji, ale cieszy się, że może być z powrotem na scenie.

W listopadzie wydała swój szósty album studyjny „Don’t Tease Me With A Good Time”, w tym single: „No Secrets”, „Living My Best Life”, „H.A.P.P.Y.” i „I’ll Never Know Why”.

W 2026 roku Jessie J wystąpi m.in. na Victorious Festival w Portsmouth, a także na Mighty Hoopla w Londynie w towarzystwie Lily Allen i Scissor Sisters. Zwieńczeniem 2025 roku będzie jej występ podczas Jools Holland’s Hootenanny na BBC Two, gdzie pojawią się również takie gwiazdy jak Ronnie Wood, Olivia Dean, Lulu, Craig David, Heather Small, The Kooks, Imelda May i inni.

