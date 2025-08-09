Szukaj
Jessie J dopiero co przeszła mastektomię, a już musi poddać się kolejnej operacji

Kolejne problemy zdrowotne brytyjskiej piosenkarki

2025.08.09

Jessie J, znana brytyjska wokalistka, w czerwcu 2025 roku przeszła mastektomię po wykryciu raka piersi. Wydawało się, że najgorsze już za nią, jednak kilka dni temu artystka ponownie trafiła do szpitala. Powodem była infekcja i obecność płynu w płucach.

Historia chorób i trudnych doświadczeń

To nie pierwszy raz, gdy los wystawia Jessie J na próbę. W przeszłości piosenkarka zmagała się z zespołem Meniere’a, który groził utratą słuchu. Cztery lata temu przeżyła dramatyczną stratę – poroniła. W 2023 roku urodziła syna Sky, który dziś jest dla niej największym źródłem siły i motywacji.

Kolejna operacja jeszcze w tym roku

Jak ujawniła na Instagramie, Jessie J będzie musiała przejść kolejną operację w tym roku. Choć leczenie kontynuuje jako pacjentka ambulatoryjna, artystka podchodzi do sytuacji z optymizmem. „Mogę to zrobić” – napisała, dodając, że zamierza wciąż tworzyć muzykę i nie odkładać swoich planów.

Optymizm i siła w walce z chorobą

Pomimo problemów zdrowotnych, Jessie J nie zamierza się poddawać. Podkreśla, że życie trzeba przyjmować takim, jakie jest, a twórczość daje jej poczucie celu. Dzięki wsparciu bliskich i fanów wierzy, że pokona kolejne przeszkody.


