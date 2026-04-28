Jerzy Owsiak o rekordowej zbiórce Łatwoganga i Bedoesa: „To dla nas niesamowita nauka”

Rekordowa akcja charytatywna organizowana przez Łatwoganga i Bedoesa odbiła się szerokim echem w całej Polsce. Do inicjatywy odniósł się również Jerzy Owsiak, który podkreślił, że sukces zbiórki jest inspiracją nawet dla tak doświadczonej organizacji jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Rekordowa zbiórka dla Cancer Fighters

Dziewięciodniowy stream charytatywny zakończył się imponującym wynikiem – ponad 251 milionów złotych zebranych na rzecz Fundacja Cancer Fighters. Co istotne, kwota ta wciąż rośnie dzięki trwającym licytacjom i wpłatom.

Akcja rozpoczęła się 17 kwietnia i szybko przerodziła się w jedno z największych wydarzeń społecznych w historii polskiego internetu. W transmisję zaangażowały się znane osoby ze świata show-biznesu, sportu i mediów.

Owsiak: „Można robić to inaczej”

Jerzy Owsiak w opublikowanym nagraniu nie krył podziwu dla organizatorów. Zwrócił uwagę, że mimo 30-letniego doświadczenia WOŚP, inicjatywa Łatwoganga pokazuje nowe podejście do zbiórek.

Podkreślił, że pierwsze finały WOŚP w latach 90. przynosiły znacznie mniejsze kwoty, ale towarzyszyły im ogromne emocje i zaangażowanie społeczne. Dziś podobną energię widać w działaniach młodego pokolenia twórców internetowych.

Nowa jakość w działaniach charytatywnych

Zdaniem Owsiaka sukces zbiórki pokazuje, jak bardzo zmieniły się sposoby angażowania ludzi w pomoc. Internet i media społecznościowe umożliwiają dotarcie do milionów odbiorców w krótkim czasie i mobilizowanie ich do działania.

Padła także propozycja, aby dzień zakończenia akcji – 26 kwietnia – stał się symbolicznym dniem walki z nowotworami dziecięcymi. To pomysł, który może utrwalić społeczną świadomość problemu.

Na co zostaną przeznaczone zebrane środki?

Fundacja Cancer Fighters zapowiedziała, że pieniądze zostaną przeznaczone na szerokie wsparcie osób chorych na raka. Obejmuje ono m.in.:

leczenie i rehabilitację,

zakup leków,

transport do klinik,

konsultacje specjalistyczne,

wsparcie psychologiczne,

poprawę warunków w szpitalach.

Dodatkowo fundacja planuje współpracę z placówkami medycznymi w całej Polsce oraz stworzenie systemu transparentnego raportowania wydatków.

Internet zmienia oblicze pomagania

Impulsem do rozpoczęcia zbiórki był utwór Bedoes 2115 oraz akcja związana z piosenką „diss na raka”. To pokazuje, jak kultura i media społecznościowe mogą realnie wpływać na życie ludzi.

Rekordowa zbiórka Łatwoganga stała się dowodem na to, że nowoczesne formy komunikacji mogą skutecznie wspierać działania charytatywne i angażować całe społeczeństwo.