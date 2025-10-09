Szukaj
Jennifer Lopez wspomina koncert w Polsce: „To był jeden z lepszych koncertów”

Polska publiczność zrobiła ogromne wrażenie na gwieździe

2025.10.09

opublikował:

fot. mat. pras.

Jennifer Lopez niedawno odwiedziła Polskę, gdzie dała niezapomniany koncert na PGE Narodowym w Warszawie. Wokalistka opowiedziała o tym w programie The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, dzieląc się swoimi pozytywnymi wrażeniami.

Koncert Jennifer Lopez w Warszawie

Jennifer Lopez wystąpiła 25 lipca, dzień po swoich 56. urodzinach. W rozmowie z Jimmy’m Fallonem artystka przyznała, że to właśnie polski koncert wspomina najcieplej:

„Bawiłam się najlepiej. To było wspaniałe znów wyjść na scenę, być wśród ludzi, publiczności i tak dalej. Miałam wspaniały czas, naprawdę tak było (…). To był jeden z lepszych koncertów” – wspomina Jennifer Lopez.

Wpadka podczas występu? Gwiazda wspomina kostium

Podczas koncertu w Warszawie doszło do drobnej wpadki z kostiumem Jennifer Lopez. Wokalistka opisała kulisy przygotowań:

„Stworzyli mi ten strój tego samego dnia. Widziałam zdjęcie supermodelki z lat 90., Yasmine Bleeth, i miała ten piękny kostium, więc powiedziałam: 'Uszyjmy to!’. Zrobili mi coś takiego, bo po prostu miałam na to ochotę. Nie mieliśmy zbytnio czasu, nie wiedziałam do końca, czy w ogóle tego użyję, ale zrobiłam to w ostatniej chwili i wszystko się rozpadło.”

