Jay-Z wywołuje poruszenie zmianą pseudonimu na platformach streamingowych

Legendarny raper Jay-Z zaskoczył fanów, zmieniając stylizację swojego pseudonimu na JAŸ-Z na serwisach streamingowych, co wywołało spekulacje o możliwym nowym albumie.

Powrót do początków kariery

Pseudonim JAŸ-Z Jay-Z używał w pierwszych latach kariery, a najbardziej kojarzy się z jego klasycznym debiutanckim albumem Reasonable Doubt z 1996 roku. Zmiana następuje tuż przed 30. rocznicą wydania płyty, przypadającą 25 czerwca 2026 roku. Stylizacja jest widoczna na platformach takich jak Apple Music, TIDAL i YouTube.

Fanowskie reakcje

Niektórzy fani wyrażają entuzjazm na myśl o wydaniu specjalnej edycji rocznicowej:

„An anniversary edition would be crazy.”

Inni liczą na zupełnie nowy projekt:

„New album perchance?”

Symboliczne przesłanie Super Bowl

Podczas Super Bowl LX w Santa Clara Jay-Z pojawił się w czarnej bluzie z napisem „The Game Needs Me”, nawiązującym do utworu Izzo (H.O.V.A.), w którym raper rapuje:

„Can’t leave rap alone, the game needs me / Haters want me clapped in chrome, it ain’t easy.”

Przesłanie to trafia do jego fanów i miłośników hip-hopu, podkreślając nieustającą rolę Jay-Z w świecie muzyki.