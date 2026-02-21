Jay-Z wywołuje poruszenie zmianą pseudonimu na platformach streamingowych

Legendarny raper Jay-Z zaskoczył fanów, zmieniając stylizację swojego pseudonimu na JAŸ-Z na serwisach streamingowych, co wywołało spekulacje o możliwym nowym albumie.
Powrót do początków kariery
Pseudonim JAŸ-Z Jay-Z używał w pierwszych latach kariery, a najbardziej kojarzy się z jego klasycznym debiutanckim albumem Reasonable Doubt z 1996 roku. Zmiana następuje tuż przed 30. rocznicą wydania płyty, przypadającą 25 czerwca 2026 roku. Stylizacja jest widoczna na platformach takich jak Apple Music, TIDAL i YouTube.
Fanowskie reakcje
Niektórzy fani wyrażają entuzjazm na myśl o wydaniu specjalnej edycji rocznicowej:
„An anniversary edition would be crazy.”
Inni liczą na zupełnie nowy projekt:
„New album perchance?”
Symboliczne przesłanie Super Bowl
Podczas Super Bowl LX w Santa Clara Jay-Z pojawił się w czarnej bluzie z napisem „The Game Needs Me”, nawiązującym do utworu Izzo (H.O.V.A.), w którym raper rapuje:
„Can’t leave rap alone, the game needs me / Haters want me clapped in chrome, it ain’t easy.”
Przesłanie to trafia do jego fanów i miłośników hip-hopu, podkreślając nieustającą rolę Jay-Z w świecie muzyki.