Jay-Z świętuje 30 lat kariery. Kultowy duet z Jaz-O wraca na streaming

fot. A. Rożej / CGM.pl

Jay-Z kontynuuje obchody 30-lecia swojej kariery muzycznej. Po udostępnieniu oryginalnej wersji „Dead Presidents” na platformach streamingowych artysta zdecydował się na kolejny archiwalny ruch – ponownie wypuścił numer „Na What, Na Who (Originator 99)” nagrany wspólnie z Jaz-O oraz Amil.

Utwór pochodzi z albumu Vol.2… Hard Knock Life z 1998 roku i jest jednym z klasycznych momentów w dyskografii rapera z Brooklynu.

„Na What, Na Who (Originator 99)” – specjalne wydanie winylowe

W ramach jubileuszowej kampanii 30-lecia Jay-Z przygotował również limitowaną edycję winylową singla. Wydawnictwo zawiera:

oryginalną wersję „N a What, N a Who (Originator 99)”

„Jigga What, Jigga Who”

„It’s Hot (Some Like It Hot)”

„Come And Get Me”

wersje explicit i clean „Dirt Off Your Shoulder”

„The Bounce”

„F.U.T.W.”

Za projekt odpowiada Roc Nation, które wyraźnie stawia na archiwalne podejście do jubileuszu i przypomina kluczowe momenty z katalogu artysty.

30 lat kariery Jay-Z – czy będzie nowy album?

Choć kampania rocznicowa rozbudziła nadzieje fanów, na ten moment nie ma oficjalnych informacji o nowym albumie Jay-Z. Zamiast premierowego materiału raper skupia się na reedycjach i przypominaniu klasycznych nagrań młodszemu pokoleniu słuchaczy.

Warto dodać, że w czerwcu 2026 roku 30. rocznicę obchodzi debiutancki album artysty – Reasonable Doubt. To właśnie to wydawnictwo może stać się centralnym punktem dalszych celebracji, być może w formie specjalnej reedycji lub rozszerzonego wydania.