CGM

Jay-Z świętuje 30 lat kariery. Kultowy duet z Jaz-O wraca na streaming

Jay-Z kontynuuje obchody 30-lecia swojej kariery muzycznej

2026.03.02

opublikował:

Jay-Z świętuje 30 lat kariery. Kultowy duet z Jaz-O wraca na streaming

fot. A. Rożej / CGM.pl

Jay-Z kontynuuje obchody 30-lecia swojej kariery muzycznej. Po udostępnieniu oryginalnej wersji „Dead Presidents” na platformach streamingowych artysta zdecydował się na kolejny archiwalny ruch – ponownie wypuścił numer „Na What, Na Who (Originator 99)” nagrany wspólnie z Jaz-O oraz Amil.

Utwór pochodzi z albumu Vol.2… Hard Knock Life z 1998 roku i jest jednym z klasycznych momentów w dyskografii rapera z Brooklynu.

„Na What, Na Who (Originator 99)” – specjalne wydanie winylowe

W ramach jubileuszowej kampanii 30-lecia Jay-Z przygotował również limitowaną edycję winylową singla. Wydawnictwo zawiera:

  • oryginalną wersję „Na What, Na Who (Originator 99)”

  • „Jigga What, Jigga Who”

  • „It’s Hot (Some Like It Hot)”

  • „Come And Get Me”

  • wersje explicit i clean „Dirt Off Your Shoulder”

  • „The Bounce”

  • „F.U.T.W.”

Za projekt odpowiada Roc Nation, które wyraźnie stawia na archiwalne podejście do jubileuszu i przypomina kluczowe momenty z katalogu artysty.

30 lat kariery Jay-Z – czy będzie nowy album?

Choć kampania rocznicowa rozbudziła nadzieje fanów, na ten moment nie ma oficjalnych informacji o nowym albumie Jay-Z. Zamiast premierowego materiału raper skupia się na reedycjach i przypominaniu klasycznych nagrań młodszemu pokoleniu słuchaczy.

Warto dodać, że w czerwcu 2026 roku 30. rocznicę obchodzi debiutancki album artysty – Reasonable Doubt. To właśnie to wydawnictwo może stać się centralnym punktem dalszych celebracji, być może w formie specjalnej reedycji lub rozszerzonego wydania.

Tagi


Popularne newsy

Young Leosia wystąpi na PGE Narodowym. „Królowa i król obecni na Narodowym”
NEWS

Young Leosia wystąpi na PGE Narodowym. „Królowa i król obecni na Narodowym”

Syn Lil Jona nie żyje. Ujawniono przyczynę śmierci Nathana Smitha
NEWS

Syn Lil Jona nie żyje. Ujawniono przyczynę śmierci Nathana Smitha

Strzały podczas otwarcia restauracji Nipsey’a Hussle w Long Beach
NEWS

Strzały podczas otwarcia restauracji Nipsey’a Hussle w Long Beach

Polskie preselekcje do Eurowizji 2026 już nagrane. „Zostawiła konkurencję w tyle” – mówi informator TVP
NEWS

Polskie preselekcje do Eurowizji 2026 już nagrane. „Zostawiła konkurencję w tyle” – mówi informator TVP

Doda najpopularniejsza w polskim internecie. Tuż za nią Malik Montana, Kizo, Wieniawa, Young Leosia i Roxie
NEWS

Doda najpopularniejsza w polskim internecie. Tuż za nią Malik Montana, Kizo, Wieniawa, Young Leosia i Roxie

Wersow prezentuje album „Matka Idolka” – intymny manifest kobiecej siły
NEWS

Wersow prezentuje album „Matka Idolka” – intymny manifest kobiecej siły

Kelly Osbourne odpowiada krytykom po śmierci ojca. „To druzgocące, że kobiety nie wspierają kobiet”
NEWS

Kelly Osbourne odpowiada krytykom po śmierci ojca. „To druzgocące, że kobiety nie wspierają kobiet”

Polecane

FOTO
Zobaczcie co działo się za kulisami koncertu Vito Bambino

Zobaczcie co działo się za kulisami koncertu Vito Bambino

W sobotę Vito zagrał na wyprzedanym Torwarze

3 godziny temu

CGM
Snoop Dogg prosi o głosy w Popkillerach. I nie tylko on

Snoop Dogg prosi o głosy w Popkillerach. I nie tylko on

Gwiazdy zagraniczne wspierają Popkillery 2026

3 godziny temu

CGM
Justin Bieber świętuje 32. urodziny z żoną: „Nie ma nikogo, z kim wolałbym spędzić moje urodziny”

Justin Bieber świętuje 32. urodziny z żoną: „Nie ma nikogo, z ki ...

Instagramowe wspomnienia i miłosne wyznania

3 godziny temu

CGM
Halsey pominięta w rocznicowym poście Tumblr. „To jest wasze podziękowanie?”

Halsey pominięta w rocznicowym poście Tumblr. „To jest wasze pod ...

"Byłaś i zawsze będziesz filarem naszej platformy"

3 godziny temu

CGM
Machine Gun Kelly uczcił córkę z Megan Fox nowym tatuażem

Machine Gun Kelly uczcił córkę z Megan Fox nowym tatuażem

Tatuaż wykonała Zsofi Csepai, znana artystka z Berlina

3 godziny temu

CGM
Natalia Kukulska świętuje 50. urodziny trasą z okazji 30-lecia albumu „Światło” i 40-lecia dziecięcego debiutu fonograficznego

Natalia Kukulska świętuje 50. urodziny trasą z okazji 30-lecia albumu ...

Jubileuszową trasa koncertowa

3 godziny temu