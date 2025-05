JAY-Z miał zostać managerem znanego rapera. Dlaczego do tego nie doszło?

foto: mat. pras.

Joey Bada$$ ujawnił, że JAY-Z próbował go kiedyś wziąć pod swoje skrzydła, oferując mu współpracę menedżerską na początku kariery. Do sytuacji miało dojść, gdy raper z Brooklynu miał zaledwie 17 lat.

W rozmowie z Red Bullem, Joey wspomina:

„To była seria rozmów, w których sam nie brałem udziału. Musicie zrozumieć – byłem wtedy 17-letnim dzieciakiem z Brooklynu, a to było jak spełnienie marzeń. JAY-Z to mój ulubiony raper, nawet do dziś. A tu rok po wejściu w grę, on chciał mnie podpisać.”

Co ciekawe, Hov nie chciał podpisać go jako artysty, lecz zostać jego menedżerem. Joey przyznał, że miał już wówczas swojego menedżera i do dziś zastanawia się, czy to właśnie on niechcący pokrzyżował plany.

Joey: „Zawsze chciałem porozmawiać z Jayem o tym”

To nie pierwszy raz, gdy Joey porusza temat niedoszłej współpracy z JAY-Z. Już w 2022 roku w programie The Breakfast Club mówił:

„Zawsze, gdy go widzę, mam ochotę wrócić do tej rozmowy, ale nigdy nie ma na to czasu. Byłem wtedy młody i dla mnie nie było powodu, by nie podpisać się z JAYEM-Z. Ale były inne czynniki, jakieś nieporozumienia, i do dziś nie wiem, czy kanały komunikacji zostały sabotowane.”

JAY-Z nigdy publicznie nie skomentował tych doniesień, a żadna współpraca między artystami dotąd nie doszła do skutku.

Joey Bada$$ kontra Zachodnie Wybrzeże – rapowa wojna trwa

W międzyczasie, Joey Bada$$ kontynuuje swoją rapową krucjatę przeciwko raperom z Zachodniego Wybrzeża. Po utworze “The Ruler’s Back”, w którym zaatakował m.in. Kendricka Lamara i scenę West Coast, raper podgrzał atmosferę freestylem wymierzonym w Ab-Soula z TDE.

W swoim wersie Joey rapuje:

„To nie jest East vs West / Po prostu uważam, że jestem najlepszy, właściwie to wiem / Te wersy mogłyby wsadzić Bad Boys na Death Row / Dziwne, że Suge i Puff siedzą w pierdlu, nie?”

Wersy te wzbudziły wiele emocji, a Joey wydaje się celowo prowokować scenę z Los Angeles.

Nowy kawałek ze STEEZem odkryty przez Nycka Cautiona

Mimo beefów, Joey nie zapomina o swoich korzeniach. Pro Era ujawniła niepublikowany wcześniej utwór Joey Bada$$ i Capital STEEZa, odnaleziony przez Nycka Cautiona. Fani kultowego kolektywu z Brooklynu z pewnością się ucieszą, że „old gem” wreszcie ujrzał światło dzienne.

Czy Joey i JAY-Z jeszcze się spotkają w studio?

Choć okazja do współpracy z JAY-Z została zaprzepaszczona lata temu, Joey Bada$$ nadal wyraża szacunek i uznanie dla rapowej legendy. Czy jeszcze kiedyś połączą siły? W świecie hip-hopu wszystko jest możliwe.