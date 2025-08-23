JAY-Z i Dame Dash: Bez szans do dawnej przyjaźni

foto: mat. pras.

Według Memphisa Bleeka, byłego rapera Roc-A-Fella Records, JAY-Z i Dame Dash nigdy nie odbudują swojej relacji. W wywiadzie dla Drink Champs Bleek podkreślił, że publiczne komentarze Dasha przekroczyły granicę.

„Czuję, że została przekroczona granica, człowieku. Kiedy mówisz o prywatnych sprawach, o dzieciach człowieka, o jego integralności – nie ma już powrotu” – powiedział Bleek.

Raper dodał, że trudno rozmawiać o kimś, kto został wyśmiany i publicznie oczerniony przez osobę, którą uważało się za przyjaciela.

Dame Dash krytykuje pracę Bleeka i rolę JAY-Z

W wywiadzie dla The Art of Dialogue Dame Dash skrytykował rzekome podejście Bleeka do pracy i twierdził, że JAY-Z musiał pisać teksty za niego.

„Nie sądzę, żeby Bleek chciał przejąć Roc-A-Fella. Nie miał ku temu zdolności. Jay pisał dużo jego rymów. Więc jeśli Jay odchodziłby na emeryturę, to oznaczało, że on też przestaje działać” – powiedział Dash.

Dodał, że zawsze starał się popychać Bleeka do większej samodzielności:

„Chciałem dla Bleeka więcej, niż on chciał dla siebie. Mówiłem mu: rób własne show, przestań polegać na tym gościu, musisz działać sam” – wyjaśnił Dash.

Publiczne napięcia i konsekwencje medialne

Publiczne komentarze Dasha dotyczące pracy i relacji z JAY-Z oraz Bleekiem pogłębiły konflikt i sprawiły, że według Bleeka nie ma już możliwości pojednania.