Szukaj
CGM

JAY-Z i Dame Dash: Bez szans do dawnej przyjaźni

Memphis Bleek o zerwaniu więzi między Hovą a Dashem

2025.08.23

opublikował:

JAY-Z i Dame Dash: Bez szans do dawnej przyjaźni

foto: mat. pras.

Według Memphisa Bleeka, byłego rapera Roc-A-Fella Records, JAY-Z i Dame Dash nigdy nie odbudują swojej relacji. W wywiadzie dla Drink Champs Bleek podkreślił, że publiczne komentarze Dasha przekroczyły granicę.

„Czuję, że została przekroczona granica, człowieku. Kiedy mówisz o prywatnych sprawach, o dzieciach człowieka, o jego integralności – nie ma już powrotu” – powiedział Bleek.

Raper dodał, że trudno rozmawiać o kimś, kto został wyśmiany i publicznie oczerniony przez osobę, którą uważało się za przyjaciela.

Dame Dash krytykuje pracę Bleeka i rolę JAY-Z

W wywiadzie dla The Art of Dialogue Dame Dash skrytykował rzekome podejście Bleeka do pracy i twierdził, że JAY-Z musiał pisać teksty za niego.

„Nie sądzę, żeby Bleek chciał przejąć Roc-A-Fella. Nie miał ku temu zdolności. Jay pisał dużo jego rymów. Więc jeśli Jay odchodziłby na emeryturę, to oznaczało, że on też przestaje działać” – powiedział Dash.

Dodał, że zawsze starał się popychać Bleeka do większej samodzielności:

„Chciałem dla Bleeka więcej, niż on chciał dla siebie. Mówiłem mu: rób własne show, przestań polegać na tym gościu, musisz działać sam” – wyjaśnił Dash.

Publiczne napięcia i konsekwencje medialne

Publiczne komentarze Dasha dotyczące pracy i relacji z JAY-Z oraz Bleekiem pogłębiły konflikt i sprawiły, że według Bleeka nie ma już możliwości pojednania.

 

Tagi


Popularne newsy

Tede bezlitosny dla Mesa: „Zanim znów się zeszmacisz, nie myśl o mnie tylko myśl o swoim synu”
NEWS

Tede bezlitosny dla Mesa: „Zanim znów się zeszmacisz, nie myśl o mnie tylko myśl o swoim synu”

Gwiazda „Stranger Things” została mamą w wieku 21 lat. Uczyniła Jona Bon Jovi’ego dziadkiem
NEWS

Gwiazda „Stranger Things” została mamą w wieku 21 lat. Uczyniła Jona Bon Jovi’ego dziadkiem

Nowa afera we Wrocławiu. Młody Dzban zdissował Zdechłego Osę
NEWS

Nowa afera we Wrocławiu. Młody Dzban zdissował Zdechłego Osę

Prokuratura bada okoliczności śmierci Stanisława Soyki
NEWS

Prokuratura bada okoliczności śmierci Stanisława Soyki

Stanisław Soyka nie żyje
NEWS

Stanisław Soyka nie żyje

Malik i Kazior „niczego nie pamiętają i odmawiają zeznań”
NEWS

Malik i Kazior „niczego nie pamiętają i odmawiają zeznań”

Lil Nas X trafił do szpitala po niepokojącym spacerze ulicami Los Angeles w kowbojkach i bieliźnie
NEWS

Lil Nas X trafił do szpitala po niepokojącym spacerze ulicami Los Angeles w kowbojkach i bieliźnie

Polecane

CGM
Do sieci trafiło nagranie z totalnie nagim Lil Nas X spacerującym po ulicach Los Angeles

Do sieci trafiło nagranie z totalnie nagim Lil Nas X spacerującym po u ...

Raper został aresztowany i hospitalizowany

12 sekund temu

CGM
Viki Gabor chwali się pierwszymi tatuażami po 18. urodzinach

Viki Gabor chwali się pierwszymi tatuażami po 18. urodzinach

Odważne wzory i kilka dziar naraz

10 minut temu

CGM
Rodzina Stanisława Soyki zabrała głos

Rodzina Stanisława Soyki zabrała głos

Wzruszające podziękowania dla fanów

16 minut temu

CGM
Oszustwo na Bedoesa – raper ostrzega fanów przed nowym scamem

Oszustwo na Bedoesa – raper ostrzega fanów przed nowym scamem

Bedoes reaguje i ostrzega swoich fanów

41 minut temu

CGM
Snoop Dogg wspiera żonę w prowadzeniu klubu ze striptizem

Snoop Dogg wspiera żonę w prowadzeniu klubu ze striptizem

Shante Broadus niedawno kupiła klub ze striptizem w Los Angeles

2 godziny temu

CGM
Richard Ashcroft o Liamie Gallagherze: „„Każdego wieczoru można świętować, ale on był bardzo zdyscyplinowany na scenie”

Richard Ashcroft o Liamie Gallagherze: „„Każdego wieczoru można święto ...

Ashcroft otwierał koncerty Oasis

6 godzin temu