Jay-Z gratuluje Kendrickowi Lamarowi pobicia swojego rekordu

foto: mat. pras.

W ostatni weekend Kendrick Lamar przeszedł do historii bijąc rekord Jay-Z, w ilości zdobytych nagród Grammy.

Kendrick Lamar prześciga Jaya-Z w liczbie Grammy

Po ostatniej gali, Kendrick Lamar ma na swoim kocie w sumie 27 nagród Grammy, podczas gdy Jay-Z pozostaje z 25 statuetkami. To historyczny moment dla muzyki rap, który potwierdza dominację Lamara w branży. Fani i eksperci muzyczni od dawna przewidywali, że Lamar osiągnie ten kamień milowy, a 68. gala Grammy potwierdziła przewidywania.

Fat Joe dradza, że Jay-Z pogratulował Kendrickowi

Mimo że Jay-Z stracił pozycję lidera, nie pozwolił, aby ego przeszkodziło mu w uznaniu sukcesu młodszego kolegi. jak Fat Joe ujawnił w rozmowie z Vibe Magazine, że legendarny raper miał pogratulował Kendrickowi sukcesu

Dominacja Kendricka Lamara podczas 68. Grammy

W zeszły weekend Lamar wygrał w pięciu z dziewięciu kategoriach, w których był nominowany, w tym wszystkie kategorie rapowe, a także zdobył nagrodę Record of the Year za utwór „Luther”. To potwierdza jego pozycję jako jednego z najbardziej wpływowych raperów współczesnej sceny muzycznej.