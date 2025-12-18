Jane’s Addiction ogłosili rozpad zespołu

fot. mat. pras.

Zespół Jane’s Addiction poinformował, że kończy działalność. Decyzja zapadła po tym, jak członkowie grupy ponownie spotkali się, by rozwiązać konflikt związany z bójką na scenie, do której doszło we wrześniu 2024 roku między Perry’m Farrellem a Dave’em Navarro.

Oficjalne oświadczenie zespołu

Na Instagramie opublikowano komunikat, w którym muzycy przyznają, że w przeszłości podawali nieprecyzyjne informacje dotyczące stanu zdrowia Perry’ego Farrella. Zespół przeprosił wokalistę i ujawnił, że ostatnie rozmowy doprowadziły do decyzji o rozpadzie formacji.

Muzycy tłumaczą, że chcą skupić się na solowych projektach, podkreślając, że Jane’s Addiction „na zawsze pozostanie w ich sercach”. Podziękowali również fanom, określając ich „lifeblood” zespołu.

Konflikty i pozwy

Źródła związane ze sprawą twierdzą, że bójka na scenie była jednym z kluczowych elementów prowadzących do rozpadu. Po incydencie zakończono trasę koncertową, a Farrell przeprosił za zajście. W kolejnych miesiącach doszło do eskalacji konfliktu prawnego – Navarro pozwał Farrella za pobicie, natomiast Perry odpowiedział kontrpozwem, oskarżając pozostałych muzyków o wieloletnie nękanie. Nie wiadomo, czy procesy będą kontynuowane, zwłaszcza że w dniu ogłoszenia rozpadu Perry Farrell ponownie publicznie przeprosił.

Koniec pewnej epoki

Jane’s Addiction powstało w 1985 roku i w ciągu czterech dekad kilka razy zawieszało działalność. Od 2008 roku grali nieprzerwanie aż do 2024 roku. Wiele wskazuje na to, że tym razem przerwa będzie długa.