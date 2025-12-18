CGM

Jane’s Addiction ogłosili rozpad zespołu

Koniec pewnej epoki

2025.12.18

Zespół Jane’s Addiction poinformował, że kończy działalność. Decyzja zapadła po tym, jak członkowie grupy ponownie spotkali się, by rozwiązać konflikt związany z bójką na scenie, do której doszło we wrześniu 2024 roku między Perry’m Farrellem a Dave’em Navarro.

Oficjalne oświadczenie zespołu

Na Instagramie opublikowano komunikat, w którym muzycy przyznają, że w przeszłości podawali nieprecyzyjne informacje dotyczące stanu zdrowia Perry’ego Farrella. Zespół przeprosił wokalistę i ujawnił, że ostatnie rozmowy doprowadziły do decyzji o rozpadzie formacji.

Muzycy tłumaczą, że chcą skupić się na solowych projektach, podkreślając, że Jane’s Addiction „na zawsze pozostanie w ich sercach”. Podziękowali również fanom, określając ich „lifeblood” zespołu.

Konflikty i pozwy

Źródła związane ze sprawą twierdzą, że bójka na scenie była jednym z kluczowych elementów prowadzących do rozpadu. Po incydencie zakończono trasę koncertową, a Farrell przeprosił za zajście. W kolejnych miesiącach doszło do eskalacji konfliktu prawnego – Navarro pozwał Farrella za pobicie, natomiast Perry odpowiedział kontrpozwem, oskarżając pozostałych muzyków o wieloletnie nękanie. Nie wiadomo, czy procesy będą kontynuowane, zwłaszcza że w dniu ogłoszenia rozpadu Perry Farrell ponownie publicznie przeprosił.

Jane’s Addiction powstało w 1985 roku i w ciągu czterech dekad kilka razy zawieszało działalność. Od 2008 roku grali nieprzerwanie aż do 2024 roku. Wiele wskazuje na to, że tym razem przerwa będzie długa.

