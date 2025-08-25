Jaki zysk przyniósł ostatni koncert Ozzy’ego Osbourne’a? Sporo mniej niż wcześniej przypuszczano

Ostatni koncert „Księcia Ciemności”

5 lipca na stadionie Villa Park w Birmingham odbył się wyjątkowy koncert „Back to the Beginning”. Na scenie wystąpił Ozzy Osbourne wraz z oryginalnym składem Black Sabbath, a wydarzenie uświetniły zespoły Metallica, Alice in Chains, Halestorm i Gojira. Dla fanów z całego świata był to historyczny moment – ostatnie wielkie widowisko legendarnego wokalisty. Niestety, zaledwie kilka tygodni później, 22 lipca, Ozzy Osbourne zmarł w wieku 76 lat w wyniku ataku serca.

Początkowe doniesienia o zarobkach – nawet 200 mln dolarów

Tuż po koncercie w mediach pojawiły się informacje o rzekomych zarobkach sięgających 190–200 mln dolarów. Taką kwotę podał Tom Morello, dyrektor muzyczny wydarzenia. Wskazywano, że pieniądze mogły zostać przeznaczone na cele charytatywne. Jednak Sharon Osbourne szybko studziła emocje, podkreślając, że takie wyliczenia są przedwczesne i nie zostały oficjalnie potwierdzone.

Faktyczne dochody – 45 mln dolarów

Według BBC News, powołującego się na analizy ekonomistów z University of Birmingham, realne dochody z koncertu „Back to the Beginning” wyniosły około 45 mln dolarów. Większość tej kwoty zasiliła lokalną gospodarkę regionu West Midlands. Ekonomiści zwracają uwagę, że choć kwota jest znacznie niższa od początkowych doniesień, wciąż stanowi ogromny zastrzyk dla lokalnej społeczności – od hoteli i restauracji, przez transport, aż po sektor usług i promocję miasta.

Dziedzictwo Ozzy’ego Osbourne’a

Ostatni koncert Ozzy’ego był nie tylko wydarzeniem muzycznym, ale także ekonomicznym. Wpływy, jakie wygenerował, pokazują, jak ogromny wpływ artysta miał na kulturę i gospodarkę. „Back to the Beginning” stało się nie tylko finałowym występem „Księcia Ciemności”, ale także wydarzeniem, które zapisało się w historii Birmingham i całego świata muzyki metalowej.