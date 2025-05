Jak wygląda eurowizyjny występ Justyny Steczkowskiej ?TVP publikuje „przeciek”

fot. YouTube

Za niespełna tydzień Justyna Steczkowska wystartuje w I półfinale tegorocznego Konkursu Piosenki Eurowizji. Wokalistka jest w Bazylei od kilku dni i szlifuje swój występ. Wiemy już, że Europejska Unia Nadawców mimo początkowych protestów zgodziła się na to, by artystka zawisła nad sceną w trakcie wykonania piosenki „Gaja”. Widzieliśmy to już w finale polskich preselekcji, ale w Bazylei scena wygląda znacznie bardziej spektakularnie.

TVP publikuje fragment próby Justyny Steczkowskiej

– Jestem mega szczęśliwa. (…) Zgodzili się i jest naprawdę super. Jestem wysoko nad ziemią, wygląda to, mam nadzieję, super. Znaczy, wygląda super i jeszcze jest nasz wielki… no zobaczycie, co jest. Całuję was, trzymajcie kciuki i cieszmy się naszym cudownym newsem, bo lecę – skomentowała kilka dni temu w nagraniu dla instagramowego profilu Telewizji Polskiej gwiazda. Teraz stacja udostępniła fragment nagrania z próby. Możemy w nim zobaczyć, jak reprezentantka Polski zawisa nad eurowizyjną sceną.

Samo TVP nazywa materiał „przeciekiem” z próby, ale jaki to przeciek, skoro jest dostępny na oficjalnym kanale.