Jack White reaguje na złoty pomnik Donalda Trumpa w Miami

Jack White odniósł się do kontrowersyjnego, złotego pomnika Donalda Trumpa, który został odsłonięty na Florydzie. Instalacja wywołała szeroką dyskusję w USA, a muzyk skomentował ją w ostrych słowach, odnosząc się do szerszego problemu współczesnej kultury i życia społeczno-politycznego w Ameryce.

Złoty pomnik Trumpa odsłonięty w Miami

Monument został zaprezentowany na polu golfowym w Doral na Florydzie. Przedstawia Donalda Trumpa w geście uniesionej pięści, nawiązującym do jego reakcji po zamachu podczas wiecu wyborczego w 2024 roku.

Podczas ceremonii głos zabrał ewangelikalny pastor Mark Burns, który określił pomnik jako „symbol odporności, wolności i patriotyzmu”. W trakcie wydarzenia odtworzono również nagranie z podziękowaniami od Donalda Trumpa.

Jack White: „Najbardziej frustrujące jest próbowanie zrozumienia tego, co nie ma sensu”

Jack White opublikował komentarz w mediach społecznościowych, w którym odniósł się krytycznie do samej instalacji oraz jej znaczenia symbolicznego.

Wypowiedź artysty została odebrana jako krytyka kultu jednostki oraz akceptacji kontrowersyjnych symboli politycznych w przestrzeni publicznej.

Kontrowersje wokół pomnika Donalda Trumpa

Nie jest to pierwszy przypadek, gdy w USA pojawiają się artystyczne lub polityczne instalacje związane z Donaldem Trumpem. W przeszłości podobne projekty wywoływały silne reakcje społeczne i były szybko usuwane.

Tym razem organizatorzy bronią projektu, podkreślając, że nie jest to „złoty bożek”, lecz „celebracja życia, siły i patriotyzmu”.

Jack White i jego krytyka Donalda Trumpa

Jack White od lat otwarcie krytykuje Donalda Trumpa, komentując jego działania polityczne, wypowiedzi oraz aktywność w mediach społecznościowych.

Muzyk regularnie zabiera głos w sprawach społecznych i politycznych, podkreślając sprzeciw wobec nadużyć władzy i manipulacji opinią publiczną.