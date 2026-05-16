Jack White reaguje na złoty pomnik Donalda Trumpa w Miami

Jack White od lat otwarcie krytykuje Donalda Trumpa

2026.05.16

DONALD TRUMP FOTO www.whitehouse.gov

Jack White odniósł się do kontrowersyjnego, złotego pomnika Donalda Trumpa, który został odsłonięty na Florydzie. Instalacja wywołała szeroką dyskusję w USA, a muzyk skomentował ją w ostrych słowach, odnosząc się do szerszego problemu współczesnej kultury i życia społeczno-politycznego w Ameryce.

Złoty pomnik Trumpa odsłonięty w Miami

Monument został zaprezentowany na polu golfowym w Doral na Florydzie. Przedstawia Donalda Trumpa w geście uniesionej pięści, nawiązującym do jego reakcji po zamachu podczas wiecu wyborczego w 2024 roku.

Podczas ceremonii głos zabrał ewangelikalny pastor Mark Burns, który określił pomnik jako „symbol odporności, wolności i patriotyzmu”. W trakcie wydarzenia odtworzono również nagranie z podziękowaniami od Donalda Trumpa.

Jack White: „Najbardziej frustrujące jest próbowanie zrozumienia tego, co nie ma sensu”

Jack White opublikował komentarz w mediach społecznościowych, w którym odniósł się krytycznie do samej instalacji oraz jej znaczenia symbolicznego.

„Najbardziej frustrujące jest próbowanie zrozumienia tego, co nie ma sensu”

Wypowiedź artysty została odebrana jako krytyka kultu jednostki oraz akceptacji kontrowersyjnych symboli politycznych w przestrzeni publicznej.

Kontrowersje wokół pomnika Donalda Trumpa

Nie jest to pierwszy przypadek, gdy w USA pojawiają się artystyczne lub polityczne instalacje związane z Donaldem Trumpem. W przeszłości podobne projekty wywoływały silne reakcje społeczne i były szybko usuwane.

Tym razem organizatorzy bronią projektu, podkreślając, że nie jest to „złoty bożek”, lecz „celebracja życia, siły i patriotyzmu”.

Jack White i jego krytyka Donalda Trumpa

Jack White od lat otwarcie krytykuje Donalda Trumpa, komentując jego działania polityczne, wypowiedzi oraz aktywność w mediach społecznościowych.

Muzyk regularnie zabiera głos w sprawach społecznych i politycznych, podkreślając sprzeciw wobec nadużyć władzy i manipulacji opinią publiczną.

