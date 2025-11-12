CGM

Ja Rule wyjśnił dlaczego jest „lepszym raperem” od 50 Centa

"Mam zupełnie inne podejście do beefów niż większość ludzi"

2025.11.12

opublikował:

Ja Rule wyjśnił dlaczego jest „lepszym raperem” od 50 Centa

Ja Rule poruszył temat swojej długoletniej rywalizacji z 50 Centem podczas nowego odcinka podcastu 7PM in Brooklyn. Mimo że przyznał, że uważa siebie za „lepszego rapera” od 50 Centa, jednocześnie podkreślił, że nie chce skupiać się na negatywnych emocjach i życzy rywalowi powodzenia.

Dlaczego Ja Rule uważa się za lepszego rapera?

Podczas rozmowy Ja Rule wyjaśnił, że choć fani często stawiają go w opozycji do 50 Centa, on sam postrzega sprawę inaczej:

„Na koniec dnia musisz albo kochać obu, albo przynajmniej szanować obu. Nie musisz kochać obu, ale musisz szanować obu i doceniać ich wkład. Mam zupełnie inne podejście do beefów niż większość ludzi… On ma swoje zdanie, ja mam swoje.”

Ja dodał:

„Czuję, że byłem lepszym raperem. Moje kawałki, moim zdaniem, były lepsze i starzeją się lepiej. Tak to czuję w środku. Nie wiem, jak inni to odbierają.”

O relacjach z 50 Centem

Ja Rule przyznał też, że nigdy nie nagrali razem wspólnego utworu i nie są przyjaciółmi, więc nie rozumie, dlaczego ludzie oczekują, że kiedykolwiek dojdzie do pojednania czy współpracy muzycznej.

W kontekście ostatnich konfliktów w rapie, np. Kendricka Lamara i Drake’a, Ja zaznaczył:

„Nie promuję negatywnych emocji między mną a 50. Nie obchodzi mnie to. Życzę temu czarnoskóremu facetowi powodzenia. Rób swoje, zarabiaj pieniądze, ale rób to lepiej. Bo inaczej wszystko, co robi, to szkodzenie innym czarnoskórym ludziom.”

Na razie 50 Cent nie skomentował wywiadu Ja Rule’a w mediach społecznościowych.

Tagi


Popularne newsy

Oddadzą hołd Pono podczas warszawskiej edycji 120 RAP FEST
NEWS

Oddadzą hołd Pono podczas warszawskiej edycji 120 RAP FEST

Muniek Staszczyk ujawnił prawdziwy powód usunięcia z T.Love Jana Benedka
NEWS

Muniek Staszczyk ujawnił prawdziwy powód usunięcia z T.Love Jana Benedka

Córka Michaela Jacksona pokazała dziurę w nosie, którą ma przez zażywanie narkotyków
NEWS

Córka Michaela Jacksona pokazała dziurę w nosie, którą ma przez zażywanie narkotyków

Young Leosia nagrała diss na Fagatę, ale nie chce go wydać. „Nie będę się dissować z kimś, kto nie pisze swoich tekstów”
NEWS

Young Leosia nagrała diss na Fagatę, ale nie chce go wydać. „Nie będę się dissować z kimś, kto nie pisze swoich tekstów”

Kartky odpowiada na zarzuty byłej partnerki o pobicie
NEWS

Kartky odpowiada na zarzuty byłej partnerki o pobicie

Rosalía bije rekord.„LUX” najczęściej odtwarzanym albumem hiszpańskojęzycznej artystki na Spotify 
NEWS

Rosalía bije rekord.„LUX” najczęściej odtwarzanym albumem hiszpańskojęzycznej artystki na Spotify 

Kelly Clarkson ujawnia szokujące słowa byłego menedżera: „Powiedział, żebym zrobiła sobie operację piersi. Odpowiedziałam, żeby on zrobił sobie operację penisa!”
NEWS

Kelly Clarkson ujawnia szokujące słowa byłego menedżera: „Powiedział, żebym zrobiła sobie operację piersi. Odpowiedziałam, żeby on zrobił sobie operację penisa!”

Polecane

CGM
Blueface i 6ix9ine zakopują topór wojenny po burzliwym konflikcie

Blueface i 6ix9ine zakopują topór wojenny po burzliwym konflikcie

Kontakt i rozmowa przez livestream

1 godzinę temu

CGM
Cassie miała poniżać jednego z sexworkerów podczas freak-offów u Diddy’ego. Teraz się ukrywa, żeby nie odebrać dokumentów sądowych

Cassie miała poniżać jednego z sexworkerów podczas freak-offów u Diddy ...

Cassie miała zarazić mężczyznę chorobą weneryczną

2 godziny temu

CGM
Poznaliśmy pierwszą uczestniczkę Eurowizji. To gwiazda programu „Love Island”

Poznaliśmy pierwszą uczestniczkę Eurowizji. To gwiazda programu &#8222 ...

Cypr jako pierwszy kraj w Europie odkrył swoje karty przed przyszłoroczną Eurowizją

2 godziny temu

CGM
Nie żyje pierwsza dama polskiego jazzu. Carmen Moreno zmarła w wieku 99 lat

Nie żyje pierwsza dama polskiego jazzu. Carmen Moreno zmarła w wieku 9 ...

Była jedną z pierwszych kobiet, które w powojennej Polsce wprowadzały jazz na estradę

2 godziny temu

CGM
Charli XCX i John Cale z The Velvet Underground łączą siły w „eleganckim i brutalnym” singlu „House”

Charli XCX i John Cale z The Velvet Underground łączą siły w „eleganck ...

Utwór powstał na potrzeby filmowej adaptacji „Wichrowych Wzgórz”

3 godziny temu

CGM
Diddy miał naruszyć zasady zakładu karnego w pierwszych dniach pobytu w więzieniu

Diddy miał naruszyć zasady zakładu karnego w pierwszych dniach pobytu ...

Więzienni funkcjonariusze rekomendowali Diddy’emu utratę 90 dni przywilejów telefonicznych

5 godzin temu