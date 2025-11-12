Ja Rule wyjśnił dlaczego jest „lepszym raperem” od 50 Centa

Ja Rule poruszył temat swojej długoletniej rywalizacji z 50 Centem podczas nowego odcinka podcastu 7PM in Brooklyn. Mimo że przyznał, że uważa siebie za „lepszego rapera” od 50 Centa, jednocześnie podkreślił, że nie chce skupiać się na negatywnych emocjach i życzy rywalowi powodzenia.

Dlaczego Ja Rule uważa się za lepszego rapera?

Podczas rozmowy Ja Rule wyjaśnił, że choć fani często stawiają go w opozycji do 50 Centa, on sam postrzega sprawę inaczej:

„Na koniec dnia musisz albo kochać obu, albo przynajmniej szanować obu. Nie musisz kochać obu, ale musisz szanować obu i doceniać ich wkład. Mam zupełnie inne podejście do beefów niż większość ludzi… On ma swoje zdanie, ja mam swoje.”

Ja dodał:

„Czuję, że byłem lepszym raperem. Moje kawałki, moim zdaniem, były lepsze i starzeją się lepiej. Tak to czuję w środku. Nie wiem, jak inni to odbierają.”

O relacjach z 50 Centem

Ja Rule przyznał też, że nigdy nie nagrali razem wspólnego utworu i nie są przyjaciółmi, więc nie rozumie, dlaczego ludzie oczekują, że kiedykolwiek dojdzie do pojednania czy współpracy muzycznej.

W kontekście ostatnich konfliktów w rapie, np. Kendricka Lamara i Drake’a, Ja zaznaczył:

„Nie promuję negatywnych emocji między mną a 50. Nie obchodzi mnie to. Życzę temu czarnoskóremu facetowi powodzenia. Rób swoje, zarabiaj pieniądze, ale rób to lepiej. Bo inaczej wszystko, co robi, to szkodzenie innym czarnoskórym ludziom.”

Na razie 50 Cent nie skomentował wywiadu Ja Rule’a w mediach społecznościowych.