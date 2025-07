Izrael planuje uwięzienie Palestyńczyków w tzw. „humanitarnym mieście”. Billie Eilish: „To przerażające”

Eksperci: to może być zbrodnia przeciwko ludzkości

Znany izraelski prawnik specjalizujący się w prawach człowieka, Michael Sfard, ocenił plan jako potencjalnie sprzeczny z prawem międzynarodowym. Podkreślił, że przymusowe przesiedlenie całej populacji może zostać zakwalifikowane jako zbrodnia przeciwko ludzkości.

Organizacje humanitarne, w tym Oxfam, alarmują, że w Gazie dostęp do wody pitnej spadł o 94%, a pomoc medyczna praktycznie nie funkcjonuje.

Znaczenie głosu artystów w walce o sprawiedliwość

Wypowiedź Billie Eilish to kolejny przykład na to, jak celebryci wykorzystują swoje platformy do walki o prawa człowieka. Jej głos pomógł nagłośnić temat i przyciągnął uwagę światowych mediów do dramatycznej sytuacji Palestyńczyków.

Plan relokacji Palestyńczyków do Rafah budzi kontrowersje na całym świecie. Coraz więcej osób – w tym znane osobistości, takie jak Billie Eilish – apeluje o poszanowanie praw człowieka i natychmiastowe działania pomocowe. Ostateczny los planu wciąż nie jest przesądzony, ale presja opinii publicznej rośnie.