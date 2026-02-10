IMANY z trasą koncertową po Polsce

IMANY ogłosiła trasę koncertową promującą nowy album „Women Deserve Rage”. Artystka, znana ze swojego charakterystycznego, głębokiego głosu i emocjonalnych występów, już w kwietniu 2026 roku zaprezentuje nowy materiał polskiej publiczności podczas serii koncertów w czterech miastach.
IMANY – ponad dekada na międzynarodowej scenie
Od ponad dziesięciu lat IMANY zajmuje ważne miejsce na światowej scenie muzycznej. Jej twórczość ceniona jest za autentyczność, intensywność emocji oraz umiejętne łączenie osobistych historii z wyrazistą formą sceniczną. Koncerty artystki wyróżniają się bliskością z publicznością i silnym przekazem emocjonalnym.
Sukces projektu Voodoo Cello
Poprzedni projekt IMANY – Voodoo Cello – okazał się ogromnym sukcesem artystycznym i koncertowym. Wyjątkowe połączenie głosu artystki z aranżacjami na osiem wiolonczel zaowocowało trasą obejmującą ponad 100 koncertów w Europie i poza nią. Projekt ugruntował jej pozycję jako artystki odważnej i niebojącej się eksperymentów.
„Women Deserve Rage” – manifest kobiecej siły
Nowy album Women Deserve Rage to materiał o wyraźnie manifestacyjnym charakterze. IMANY opowiada w nim o emancypacji, odzyskiwaniu własnego głosu i redefiniowaniu kobiecej tożsamości. To osobista, a jednocześnie uniwersalna narracja, w której gniew nie jest przedstawiany jako słabość, lecz jako naturalna i potrzebna emocja.
Album stanowi świadome upomnienie się o prawo kobiet do wyrażania swoich uczuć w świecie, który wciąż próbuje kontrolować i ograniczać kobiece historie oraz perspektywy.
Women Deserve Rage Tour – koncerty w Polsce
W ramach Women Deserve Rage Tour IMANY odwiedzi Polskę i wystąpi w czterech miastach. Każdy z koncertów zapowiada się jako intensywne, emocjonalne doświadczenie, łączące nowy materiał z charakterystyczną sceniczną ekspresją artystki.
Daty i miejsca koncertów IMANY w Polsce:
-
20 kwietnia 2026 – Gdańsk, Stary Maneż
-
21 kwietnia 2026 – Warszawa, Teatr Muzyczny ROMA
-
22 kwietnia 2026 – Wrocław, Centrum Koncertowe A2
-
23 kwietnia 2026 – Kraków, Klub Studio