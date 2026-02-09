Bedoes komentuje występ Bad Bunny’ego na Super Bowl Halftime Show: „Do wielkich rzeczy potrzeba wielkiego serca ale i wielkich cojones”

fot. P. Tarasewicz / @piotr_tarasewicz

Występ Bad Bunny’ego podczas Super Bowl Halftime Show 2026 przeszedł do historii i wywołał ogromne emocje na całym świecie. Do wydarzenia odniósł się również Bedoes, który w mocnych słowach skomentował historyczny show Portorykańczyka.

„Do wielkich rzeczy potrzeba wielkiego serca i wielkich cojones. Ten gość ma to wszystko” – napisał raper w mediach społecznościowych, podkreślając skalę odwagi i znaczenie występu Bad Bunny’ego.

Historyczny występ Bad Bunny’ego podczas Super Bowl LX

Koncert odbył się 8 lutego 2026 roku na Levi’s Stadium w Santa Clara i zapisał się w historii jako jeden z najbardziej symbolicznych halftime show. Bad Bunny został pierwszym latynoskim męskim artystą oraz pierwszym wykonawcą śpiewającym po hiszpańsku, który wystąpił jako główna gwiazda przerwy Super Bowl.

Show było nie tylko wydarzeniem muzycznym, ale również wyraźnym manifestem kulturowym – celebracją latynoskiej tożsamości w samym sercu Stanów Zjednoczonych.

Lady Gaga i Ricky Martin gośćmi specjalnymi

Podczas występu Bad Bunny’emu towarzyszyli wyjątkowi goście. Lady Gaga pojawiła się niespodziewanie, wykonując latynoską wersję utworu „Die With A Smile”, pierwotnie nagranego z Bruno Marsem. Na scenie wsparł ją zespół Los Pleneros de la Cresta.

Z kolei Ricky Martin dołączył do Bad Bunny’ego w utworze „El apagón”, połączonym z fragmentem „LO QUE LE PASÓ A HAWAii”, wzmacniając polityczny i kulturowy przekaz show.

Celebracja latynoskiej kultury i symboliczne przesłanie

Halftime show Bad Bunny’ego było hołdem dla różnorodności muzyki latynoskiej – od reggaetonu po salsę. Artysta występował w otoczeniu dziesiątek tancerzy oraz rozbudowanych, dynamicznych scenografii. Wśród uczestników show zauważono m.in. Pedro Pascala, Cardi B, Jessicę Albę oraz Karol G.

Jednym z najbardziej poruszających momentów było wręczenie jednego z trzech Grammy 5-letniemu chłopcu, Liamowi Conejo Ramosowi, który wcześniej został zatrzymany przez ICE. Przez większość koncertu Bad Bunny śpiewał i przemawiał po hiszpańsku, a teksty utworów wyświetlane były na ekranach stadionu.

„The only thing more powerful than hate is love”

Kulminacją występu było mocne przesłanie miłości i jedności. Bad Bunny podniósł piłkę futbolową z napisem „Together we are America”, a na ekranie pojawiło się hasło:

„The only thing more powerful than hate is love”.

Słowa te nawiązywały bezpośrednio do jego przemówienia podczas gali Grammy i były odpowiedzią na narastające napięcia polityczne oraz społeczne.

Kontrowersje i reakcja Donalda Trumpa

Od momentu ogłoszenia Bad Bunny’ego headlinerem Super Bowl Halftime Show występ budził skrajne reakcje. Donald Trump skrytykował show, nazywając je „policzkiem wymierzonym Ameryce” oraz „najgorszym halftime show w historii”. Prezydent USA odniósł się m.in. do języka hiszpańskiego i choreografii, wywołując kolejną falę polityczno-kulturowej debaty.

Bedoes komentuje występ Bud Bunny’ego

Występ Bud Bunny’ego skomentował także Bedoes.