Ile gwiazdy zarabiają z tantiem? Z praw do największych hitów można zgarnąć nawet dwa miliony rocznie

fot. Karol Makurat / tarakum.pl

Czym są tantiemy i kto je wypłaca?

Tantiemy to wynagrodzenie, jakie artyści, muzycy, autorzy i kompozytorzy otrzymują za korzystanie z ich twórczości – za publiczne odtworzenia, sprzedaż płyt, koncerty telewizyjne czy radiowe emisje. W Polsce pieniądze te rozdzielane są głównie przez organizacje zbiorowego zarządzania, takie jak ZAiKS, na podstawie raportów z mediów, koncertów czy instytucji.

Prawo autorskie gwarantuje, że tantiemy przysługują twórcom, a po ich śmierci – spadkobiercom nawet przez 70 lat. Dzięki temu rodziny wybitnych artystów mogą liczyć na stabilne źródło dochodu.

Ile zarabiają artyści z tantiem w Polsce?

Serwis Pudelek przyjrzał się dochodom pochodzącym z tantiemów, na podstawie wywiadów i doniesien prasowych ostatnich lat. I tak, według Pudelka przedstawia się lista najlepiej zarabiających muzyków w Polsce.

Romuald Lipko – spadkobiercy mogą liczyć na 2,2 miliona złotych

Najlepiej zarabiającym na swojej twórczości od lat jest Romuald Lipko. Artysta związany z Budką Suflera, który zmarł w 2020 roku był autorem takich hitów „Jolka, Jolka pamiętasz”, „Nic nie może wiecznie trwać”, „Dmuchawce, latawce, wiatr”, „Aleja gwiazd” i „Malinowy król”.

Beata Kozidrak – do 2 mln zł rocznie

Legenda zespołu Bajm, autorka ponad 200 piosenek, według doniesień mediów rocznie inkasuje z tantiem od 1,5 do nawet 2 milionów złotych.

Agnieszka Osiecka – 1,5 mln zł dla spadkobierców

Twórczość Agnieszki Osieckiej wciąż jest obecna na polskich scenach. Jej córka, Agata Passent, otrzymuje z tantiem około 1,5 mln zł rocznie.

Jacek Cygan – ponad 1 mln zł rocznie

Autor setek tekstów, m.in. „Czas nas uczy pogody” czy „Jaka róża, taki cierń”, zarabia z tantiem ponad milion złotych rocznie.

Seweryn Krajewski – około 1 mln zł

Kompozytor przebojów „Niech żyje bal” czy „Anna Maria” według raportów jeszcze kilka lat temu otrzymywał 1,5 mln zł, dziś jego dochód z tantiem to ok. 1 mln zł.

Robert Gawliński – do 1 mln zł

Lider Wilków i autor kultowej „Baśki” rocznie otrzymuje z tantiem nawet milion złotych.

Kayah – do 1 mln zł

Piosenkarka, producentka i autorka tekstów zdradziła w wywiadzie, że rocznie może liczyć na około milion złotych wpływów z tantiem.

Muniek Staszczyk – 500 tys. zł

Lider T.Love przyznał, że rocznie z tantiem uzyskuje około pół miliona złotych.

Paweł Kukiz – od 147 tys. do 300 tys. zł

Zanim wszedł do polityki, Kukiz zarabiał z tantiem nawet 300 tys. zł rocznie. Jego ostatnie oświadczenie majątkowe wykazało kwotę 147 400 zł.

Krzysztof Cugowski – 120 tys. zł

Wokalista Budki Suflera przyznał, że miesięcznie otrzymuje około 10 tys. zł, co daje 120 tys. zł rocznie.

Tantiemy – źródło stabilnych zarobków artystów

Choć wynagrodzenia różnią się w zależności od popularności utworów i częstotliwości ich odtwarzania, jedno jest pewne – tantiemy stanowią dla artystów i ich rodzin istotne źródło dochodu. W przypadku największych gwiazd polskiej sceny kwoty sięgają milionów złotych rocznie.