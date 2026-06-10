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Offset stanowczo zareagował na agresywne zachowanie mężczyny wobec kobiet. Nagranie trafiło do sieci

Ostre słowa i groźba interwencji

2026.06.10

opublikował:

Offset 2026 IG

Offset znalazł się w centrum uwagi po incydencie, do którego miało dojść podczas jego pobytu w Monako. Amerykański raper miał stanowczo zareagować na zachowanie kierowcy, który – według świadków – zachowywał się agresywnie wobec kobiet znajdujących się w jego otoczeniu.

Nagranie z całego zajścia szybko trafiło do sieci i wywołało szeroką dyskusję wśród fanów artysty.

Offset miał zauważyć niepokojące zachowanie kierowcy

Według relacji medialnych do zdarzenia doszło w godzinach porannych w pobliżu jednego z pojazdów, którym poruszała się grupa towarzysząca raperowi. Świadkowie twierdzą, że kierowca miał zachowywać się w sposób agresywny wobec kobiet.

Nagranie pokazuje moment, w którym Offset podchodzi do mężczyzny i w emocjonalny sposób zwraca mu uwagę. Artysta miał oskarżyć kierowcę o niewłaściwe traktowanie kobiet i używanie wobec nich siły fizycznej.

Według doniesień świadków mężczyzna miał chwytać kobiety za kark lub szyję, co wzbudziło natychmiastową reakcję rapera.

Ostre słowa i groźba interwencji

Na opublikowanym nagraniu Offset nie kryje zdenerwowania. Raper w zdecydowany sposób domaga się zaprzestania agresywnego zachowania wobec kobiet i ostrzega kierowcę przed dalszymi działaniami.

Według relacji obecnych na miejscu osób sytuacja była bardzo napięta, jednak nie doszło do fizycznej bójki. Nie wiadomo również, czy na miejsce została wezwana policja lub inne służby porządkowe.

Do tej pory nie pojawiły się oficjalne informacje dotyczące ewentualnych konsekwencji wobec kierowcy.

Nagranie szybko obiegło internet

Film przedstawiający konfrontację bardzo szybko rozprzestrzenił się w mediach społecznościowych. Wielu internautów pochwaliło reakcję Offseta, podkreślając, że artysta stanął w obronie kobiet i nie pozostał obojętny wobec sytuacji, którą uznał za niewłaściwą.

Jednocześnie część komentujących zwraca uwagę, że pełne okoliczności zdarzenia nie zostały jeszcze wyjaśnione, dlatego warto zachować ostrożność w ocenianiu całej sytuacji.

Intensywny okres w życiu Offseta

Ostatnie miesiące były wyjątkowo burzliwe dla rapera. W kwietniu 2026 roku Offset znalazł się w centrum medialnych doniesień po tym, jak został postrzelony przed jednym z kasyn. Mimo obrażeń szybko wrócił do aktywności zawodowej i już tydzień później ponownie pojawiał się na scenie.

Od tamtej pory artysta intensywnie podróżuje i realizuje kolejne projekty muzyczne. Pobyt w Monako był jednym z wielu przystanków podczas jego zagranicznych wyjazdów.

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