II półfinał „Must Be The Music” – Wiktor Dyduła gościem specjalnym

Foto: Marco Couto

Już w piątek 9 maja stacja Polsat wyemituje na żywo drugi półfinałowy odcinek „Must Be The Music” 2025. Tego wieczoru nie zabraknie emocji, muzycznych wzruszeń i wyjątkowych występów. Na scenie pojawi się Wiktor Dyduła, który zaśpiewa dla fanów dwa wyjątkowe utwory.

Wiktor Dyduła – kim jest gwiazda drugiego półfinału?

Wiktor Dyduła, utalentowany polski wokalista, autor tekstów i kompozytor, wystąpi jako gość specjalny „Must Be The Music”. Wokalista wykona dwa utwory: przebój „Tam słońce gdzie my” oraz „Nie mówię tak, nie mówię nie” w duecie z Kasią Sienkiewicz z zespołu Kwiat Jabłoni.

Kariera Wiktora Dyduły – od „Idola” do wielkich scen

Artysta urodził się 20 czerwca 1997 roku w Gdańsku, a dzieciństwo spędził w Przywidzu na Kaszubach. Swoją karierę muzyczną rozpoczął od udziału w programie „Idol” (Polsat, 2017), później zajął cztware miejsce w show TVP The Voice Of Poland. Następnie podpisał kontrakt z wytwórnią Polydor Records. Dzięki ciężkiej pracy i wyjątkowemu talentowi Wiktor przeszedł drogę od ulicznych koncertów do milionów odsłon na YouTube i największych festiwali muzycznych w Polsce.

W jego dorobku znajdują się dwa albumy:

„Pal licho!”

„Tak jak tu stoję”

Teledysk do piosenki „Tam słońce, gdzie my” osiągnął ponad 22 miliony wyświetleń w serwisie YouTube, co czyni go jednym z najbardziej rozpoznawalnych artystów młodego pokolenia.

Kasia Sienkiewicz i Kwiat Jabłoni – wyjątkowy duet z Dydułą

Kasia Sienkiewicz, znana z zespołu Kwiat Jabłoni, to nie tylko wokalistka i autorka tekstów, ale również dziennikarka muzyczna. Razem z bratem Jackiem stworzyła unikatowy projekt muzyczny łączący elementy popu, folku, indie i elektroniki. Ich twórczość zdobyła uznanie słuchaczy, czego dowodem są cztery wydane albumy i setki koncertów na terenie Polski.

W duecie z Wiktorem Dydułą zaprezentuje się w utworze „Nie mówię tak, nie mówię nie”, który widzowie usłyszą na żywo w drugim półfinale Must Be The Music.

Kto wystąpi w II półfinale „Must Be The Music”?

Do walki o miejsce w Wielkim Finale 16 maja staną wyjątkowi artyści, którzy zachwycili jurorów swoim talentem. Wśród nich znajdą się:

Ania Szlagowska

Gracjana Górka

Alien x Majtis

Marek Niedzielski

Roland Bilicki & Gypsy Kings

Weronika Ryba

PoPieronie i Grupa Śpiewacza Poliana

Bonaventura

Walimy w Kocioł – zdobywcy dzikiej karty Radio ZET

Jury „Must Be The Music” 2025

O tym, kto awansuje do finału, zdecyduje profesjonalne jury w składzie: Sebastian Karpiel-Bułecka, Natalia Szroeder, Dawid Kwiatkowski, Miuosh.

Gdzie i kiedy oglądać?

📺 Transmisja na żywo już 9 maja (piątek), tylko na antenie Polsatu.