Ice Spice została zaatakowana przez kobietę w McDonalds. Nagranie trafiło do sieci

Z relacji wynika, że fanka próbowała dołączyć do stolika, co spotkało się z odmową

2026.04.18

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Ice Spice znalazła się w samym środku głośnego incydentu, do którego doszło w jednej z restauracji McDonald’s w Hollywood. Całe zajście zostało zarejestrowane przez kamery monitoringu i szybko trafiło do mediów, wywołując szeroką dyskusję w sieci.

Według udostępnionych nagrań, Ice Spice przebywała w lokalu wraz z przyjaciółką, kiedy do ich stolika podeszła młoda kobieta. Początkowo sytuacja miała charakter rozmowy, jednak szybko zaczęła eskalować.

Z relacji wynika, że fanka próbowała dołączyć do stolika, co spotkało się z odmową ze strony artystki.

Moment eskalacji i przepychanki

W pewnym momencie napięcie wzrosło – kobieta miała uderzyć Ice Spice, co doprowadziło do gwałtownej reakcji i chaosu w lokalu. Na nagraniach widać zamieszanie oraz dynamiczne przemieszczenie się uczestników zdarzenia.

Sytuacja nie zakończyła się jednak w środku restauracji.

Kontynuacja konfliktu na zewnątrz

Kolejne materiały pokazują, że awantura przeniosła się przed lokal. W trakcie wymiany zdań i przepychanek pojawiły się kolejne ciosy oraz intensywna kłótnia między stronami.

W jednym z fragmentów widać również, jak Ice Spice podnosi telefon należący do jednej z osób uczestniczących w zajściu, co dodatkowo zaostrzyło konflikt.

Stanowisko prawne Ice Spice

Reprezentujący artystkę prawnik Bradford Cohen poinformował, że sprawa została zgłoszona na policję w Los Angeles. Jak przekazał, podejmowane będą działania prawne wobec osób zaangażowanych w incydent.

„Nieprowokowany atak na moją klientkę został zgłoszony LAPD i będziemy dążyć do pociągnięcia sprawców do odpowiedzialności karnej i cywilnej. Analizowana jest również odpowiedzialność lokalu za brak odpowiedniej ochrony” – przekazał prawnik.

Druga strona zdarzenia

Jedna z uczestniczek zajścia przedstawiła odmienną wersję wydarzeń, twierdząc, że Ice Spice miała zareagować w sposób nieuprzejmy na próbę kontaktu i użyć obraźliwych słów, co miało doprowadzić do eskalacji konfliktu.

