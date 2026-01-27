Historia Polskiego hip-hopu. Rozdział III Ostatni – JIMEK ujawnia pierwszych gości

fot. mat. pras.

JIMEK ujawnia pierwszych artystów, którzy wystąpią w projekcie Historia Polskiego Hip-Hopu. Rozdział III Ostatni. Finałowe wydarzenie muzycznej trylogii odbędzie się 12 września 2026 roku na Lotnisku Bemowo w Warszawie. Na scenie pojawią się legendarne postacie polskiej sceny rapowej, bez których nie sposób opowiedzieć historii tego gatunku.

Legendarne nazwiska na scenie Lotniska Bemowo

Wśród pierwszych ogłoszonych gości znaleźli się: Paktofonika, Eldo, Molesta Ewenement oraz Wzgórze Ya-Pa 3. To artyści, którzy kształtowali fundamenty polskiego hip-hopu, tworząc jego język, tożsamość i wrażliwość. We wrześniu 2026 roku powrócą na scenę, by wspólnie z JIMKIEM opowiedzieć historię polskiego rapu w symfonicznym wydaniu.

Szacunek dla korzeni polskiego rapu

Projekt Historia Polskiego Hip-Hopu rozpoczął się w 2022 roku koncertem na Lotnisku Bemowo, gdzie po raz pierwszy połączono czołowych raperów z orkiestrą symfoniczną. Kolejne odsłony trylogii umocniły ideę tego wyjątkowego formatu, a finałowy koncert ponownie odbędzie się w miejscu, gdzie wszystko się zaczęło.

Podczas wydarzenia JIMKOWI towarzyszyć będą twórcy fundamentów sceny: Paktofonika jako głos pokolenia przełomu wieków, Eldo ze swoją refleksyjną i literacką narracją, Molesta Ewenement jako pionierzy ulicznego rapu oraz Wzgórze Ya-Pa 3 – jeden z pierwszych składów współtworzących tożsamość gatunku. Artyści zaprezentują również zupełnie nowe utwory.

Zamknięcie muzycznej trylogii JIMKA

Finałowy rozdział projektu zapowiada się jako wydarzenie bez precedensu na polskiej scenie muzycznej. Doświadczenia JIMKA zdobyte m.in. podczas występu u boku Snoop Dogga w NFL Halftime Show potwierdzają jego międzynarodową pozycję i umiejętność łączenia hip-hopu z orkiestrą symfoniczną w uniwersalnym formacie.

Choć część zaproszonych artystów pozostaje jeszcze tajemnicą, organizatorzy zapowiadają mistrzowski skład i wyjątkowe spotkanie z historią polskiego hip-hopu, które połączy pokolenia i przywoła utwory, na których wychowały się całe generacje słuchaczy.