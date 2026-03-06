Harry Styles zdradza, koncert jakiego zespołu skłonił go do powrotu do koncertowania

Harry Styles przyznał, że występ zespołu Radiohead w Berlin był momentem, który ponownie zainspirował go do koncertowania. Artysta powiedział, że podczas koncertu poczuł wyjątkową więź z publicznością i uświadomił sobie, dlaczego tak bardzo kocha występować na scenie.

Nowy album Harry’ego Stylesa już wkrótce

Były członek One Direction przygotowuje się do premiery swojego czwartego albumu studyjnego zatytułowanego Kiss All The Time. Disco, Occasionally, którego premiera zaplanowana jest na 6 marca 2026 roku.

Jednym z pierwszych singli promujących wydawnictwo jest utwór Aperture, utrzymany w klimacie tanecznego popu. Piosenka spotkała się z pozytywnym odbiorem krytyków i fanów muzyki pop.

Koncert Radiohead w Berlinie kluczowym momentem

W rozmowie z Zane Lowe dla Apple Music Styles opowiedział o wyjątkowym doświadczeniu podczas koncertu Radiohead.

Artysta wspominał, że stojąc w tłumie, poczuł niezwykłą energię publiczności. Ludzie pomagali sobie nawzajem, wspólnie śpiewali refreny i dzielili się emocjami.

Według Stylesa był to moment, w którym pomyślał: „To właśnie dlatego wchodzę na scenę”. Wokalista podkreślił, że koncerty mają moc łączenia nieznajomych ludzi i tworzenia wyjątkowej wspólnoty.

Inspiracje muzyczne: LCD Soundsystem

Styles zdradził również, że inspiracją do powrotu na scenę był dla niego zespół LCD Soundsystem.

Artysta oglądał ich koncerty m.in. w Madrid oraz w londyńskiej sali koncertowej O2 Academy Brixton w London.

Według wokalisty energia i radość płynąca z ich występów sprawiła, że chciał odczuwać podobne emocje podczas własnych koncertów.

Trasa „Together Together” i seria rezydencji koncertowych

Nowy album Stylesa zostanie zaprezentowany na scenie w ramach trasy „Together Together”. Zamiast klasycznej światowej trasy artysta zdecydował się na serię rezydencji koncertowych w kilku miastach świata.

W ramach trasy zagra m.in.:

koncerty na stadionie Wembley Stadium w London,

aż 30 występów w Madison Square Garden w New York City,

koncerty w Mexico City, São Paulo, Amsterdam, Melbourne oraz Sydney.

Łącznie artysta zaplanował aż 50 koncertów między majem a grudniem. Na scenie towarzyszyć mu będą także zaproszeni goście, w tym m.in. Robyn, Shania Twain, Jorja Smith oraz Jamie xx.

Koncerty jako przestrzeń wspólnych emocji

Harry Styles podkreśla, że koncerty to coś więcej niż tylko muzyka. To moment, w którym tysiące ludzi może wspólnie przeżywać emocje, śpiewać i tworzyć wyjątkową atmosferę.

Właśnie takie doświadczenie podczas koncertu Radiohead w Berlinie przypomniało mu, jak ogromną moc mają występy na żywo.