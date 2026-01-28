Harry Styles wspiera lokalne sceny muzyczne w Wielkiej Brytanii. Funt z każdego biletu na jego koncert trafi do LIVE Trust

Harry Styles ogłosił, że podczas swojej stadionowej trasy koncertowej w Wielkiej Brytanii w 2026 roku przekaże £1 z każdego sprzedanego biletu na rzecz LIVE Trust, organizacji wspierającej lokalne, niezależne kluby muzyczne.
„Together, Together” – trasa i wsparcie dla grassroots
Trasa Together, Together obejmuje m.in. osiem koncertów na Wembley w Londynie w czerwcu 2026, które ze względu na ogromne zainteresowanie zostały rozszerzone. Każdy zakupiony bilet zasili fundusz LIVE Trust, wspierając mniejsze sceny koncertowe w czasach kryzysu finansowego i rosnących kosztów działalności.
Styles dołącza w ten sposób do takich artystów jak Coldplay, Sam Fender, Pulp, Katy Perry i Mumford & Sons, którzy również wspierają inicjatywę.
Dlaczego £1 z biletu ma znaczenie
Choć kwota może wydawać się symboliczna, LIVE Trust podkreśla, że nawet niewielkie wpłaty od topowych artystów mogą w dłuższej perspektywie chronić podstawy brytyjskiej sceny muzycznej. Fundusze wspierają programy dla artystów, promotorów i lokalnych venue, umożliwiając ich przetrwanie i rozwój.
„Gdy artyści na najwyższym poziomie angażują się w taki sposób, umożliwia to poważne, długoterminowe wsparcie dla bazowej struktury sceny koncertowej” – komentuje Music Venue Trust.
Kryzys w brytyjskich klubach muzycznych
Raport MVT pokazuje dramatyczny stan branży:
-
30 grassroots venue zamknięto na stałe w okresie lipiec 2024 – lipiec 2025.
-
Kolejne 48 miejsc przestało działać jako przestrzeń koncertowa.
-
Średnia rentowność pozostałych lokali wyniosła zaledwie 2,5%.
-
Utracono ponad 6 000 miejsc pracy, a sektor stracił 19% zatrudnienia.
Rosnące podatki i składki na ubezpieczenia społeczne były głównymi przyczynami trudności, mimo że sektor grassroots subsydiował brytyską scenę muzyczną kwotą £76,6 mln w 2025 roku, przy jednoczesnym wkładzie większych koncertów stadionowych w rekordowe £8 mld dla gospodarki.
Apel do branży i polityków
Mark Davyd, CEO Music Venue Trust, wskazuje na potrzebę kontynuacji działań: jeśli dobrowolny system opłat LIVE nie przyniesie efektu do czerwca 2026, konieczna będzie ustawa wprowadzająca obowiązkowy Grassroots Levy. Wyzwał Live Nation do współpracy i podkreślił znaczenie odpowiedzialności dużych graczy w branży.