CGM

Harry Styles wspiera lokalne sceny muzyczne w Wielkiej Brytanii. Funt z każdego biletu na jego koncert trafi do LIVE Trust

Styles dołącza do takich artystów jak Coldplay, Sam Fender, Pulp, Katy Perry i Mumford & Sons

2026.01.28

opublikował:

Harry Styles wspiera lokalne sceny muzyczne w Wielkiej Brytanii. Funt z każdego biletu na jego koncert trafi do LIVE Trust

Harry Styles ogłosił, że podczas swojej stadionowej trasy koncertowej w Wielkiej Brytanii w 2026 roku przekaże £1 z każdego sprzedanego biletu na rzecz LIVE Trust, organizacji wspierającej lokalne, niezależne kluby muzyczne.

„Together, Together” – trasa i wsparcie dla grassroots

Trasa Together, Together obejmuje m.in. osiem koncertów na Wembley w Londynie w czerwcu 2026, które ze względu na ogromne zainteresowanie zostały rozszerzone. Każdy zakupiony bilet zasili fundusz LIVE Trust, wspierając mniejsze sceny koncertowe w czasach kryzysu finansowego i rosnących kosztów działalności.

Styles dołącza w ten sposób do takich artystów jak Coldplay, Sam Fender, Pulp, Katy Perry i Mumford & Sons, którzy również wspierają inicjatywę.

Dlaczego £1 z biletu ma znaczenie

Choć kwota może wydawać się symboliczna, LIVE Trust podkreśla, że nawet niewielkie wpłaty od topowych artystów mogą w dłuższej perspektywie chronić podstawy brytyjskiej sceny muzycznej. Fundusze wspierają programy dla artystów, promotorów i lokalnych venue, umożliwiając ich przetrwanie i rozwój.

„Gdy artyści na najwyższym poziomie angażują się w taki sposób, umożliwia to poważne, długoterminowe wsparcie dla bazowej struktury sceny koncertowej” – komentuje Music Venue Trust.

Kryzys w brytyjskich klubach muzycznych

Raport MVT pokazuje dramatyczny stan branży:

  • 30 grassroots venue zamknięto na stałe w okresie lipiec 2024 – lipiec 2025.

  • Kolejne 48 miejsc przestało działać jako przestrzeń koncertowa.

  • Średnia rentowność pozostałych lokali wyniosła zaledwie 2,5%.

  • Utracono ponad 6 000 miejsc pracy, a sektor stracił 19% zatrudnienia.

Rosnące podatki i składki na ubezpieczenia społeczne były głównymi przyczynami trudności, mimo że sektor grassroots subsydiował brytyską scenę muzyczną kwotą £76,6 mln w 2025 roku, przy jednoczesnym wkładzie większych koncertów stadionowych w rekordowe £8 mld dla gospodarki.

Apel do branży i polityków

Mark Davyd, CEO Music Venue Trust, wskazuje na potrzebę kontynuacji działań: jeśli dobrowolny system opłat LIVE nie przyniesie efektu do czerwca 2026, konieczna będzie ustawa wprowadzająca obowiązkowy Grassroots Levy. Wyzwał Live Nation do współpracy i podkreślił znaczenie odpowiedzialności dużych graczy w branży.

Tagi


Popularne newsy

Opener ogłosza kolejne gwiazdy. Wśród nich jeden z najpopularniejszych DJ-ów na świecie
NEWS

Opener ogłosza kolejne gwiazdy. Wśród nich jeden z najpopularniejszych DJ-ów na świecie

„Jest jak fotel u ginekologa” – do sieci trafił zwiastun serialu dokumentalnego o Dodzie
NEWS

„Jest jak fotel u ginekologa” – do sieci trafił zwiastun serialu dokumentalnego o Dodzie

Kanye West przeprasza wszystkich, których skrzywdził. Raper ujawnia przerażające aspekty swojej choroby
NEWS

Kanye West przeprasza wszystkich, których skrzywdził. Raper ujawnia przerażające aspekty swojej choroby

NE-YO & AKON w Łodzi w ramach Nights Like This Tour 2026
NEWS

NE-YO & AKON w Łodzi w ramach Nights Like This Tour 2026

Jakub Józef Orliński zdradza jak doszło do współpracy z ASAP Rockym i porównuje ten występ do występu z Quebo
NEWS

Jakub Józef Orliński zdradza jak doszło do współpracy z ASAP Rockym i porównuje ten występ do występu z Quebo

A$AP Rocky komentuje beef Kendricka Lamara z Drake’em. Chwali, ale nie bez zastrzeżeń
NEWS

A$AP Rocky komentuje beef Kendricka Lamara z Drake’em. Chwali, ale nie bez zastrzeżeń

Rod Stewart ostro atakuje Donalda Trumpa. Chodzi o kłamstwa dotyczące brytyjskich żołnierzy
NEWS

Rod Stewart ostro atakuje Donalda Trumpa. Chodzi o kłamstwa dotyczące brytyjskich żołnierzy

Polecane

CGM
Charli XCX i Kylie Jenner w nowym teledysku do „Residue” z filmu „The Moment”

Charli XCX i Kylie Jenner w nowym teledysku do „Residue” z filmu &#822 ...

W filmie Charli wciela się w fikcyjną wersję samej siebie

57 minut temu

CGM
A$AP Rocky podwaja swoje osiągnięcia w Top 10 na Billboardzie

A$AP Rocky podwaja swoje osiągnięcia w Top 10 na Billboardzie

Pełen sukces na listach przebojów

1 godzinę temu

CGM
Pozew o napaść seksualną przeciwko Marilynowi Mansonowi przywrócony na mocy nowego prawa w Kalifornii

Pozew o napaść seksualną przeciwko Marilynowi Mansonowi przywrócony na ...

„Jesteśmy zachwyceni tym, że sprawa została przywrócona" - mówią prawnicy Ashley Walters

1 godzinę temu

CGM
Konflikt w rodzinie Beckhamów: ultimatum wobec Brooklyna i Nicoli Peltz

Konflikt w rodzinie Beckhamów: ultimatum wobec Brooklyna i Nicoli Pelt ...

Mimo poczucia zdrady, David i Victoria chcą pojednać się z pierworodnym

1 godzinę temu

CGM
Sienna Spiro z teledyskiem do „Die On This Hill”

Sienna Spiro z teledyskiem do „Die On This Hill”

Czarno-biały klip ukazuje emocjonalną głębię utworu

2 godziny temu

CGM
Empire of the Sun wracają do Polski

Empire of the Sun wracają do Polski

Ikony alternatywnego elektro-popu wystąpią w Warszawie

2 godziny temu