Harry Styles przebiegł maraton pod fikcyjnym nazwiskiem

Jedną z rzeczy, których być może nie wiecie o Harrym Stylesie, jest to, że wokalista jest pasjonatem biegów długodystansowych. W niedzielę były członek One Direction startując pod fałszywym nazwiskiem, ukończył maraton berliński z czasem 2:59:13.
Jak poinformowała niemiecka gazeta „Tagesspiegel”, 31-letni wokalista wystartował pod pseudonimem Sted Sarandos. Styles był jednym z 55 tysięcy biegaczy. Artysta zajął 524. miejsce w kategorii powyżej 30 lat i 2241. w klasyfikacji generalnej. Dodajmy, że artysta przebiegł trasę w równym tempie – pierwszą połowę pokonał w czasie 1:29:08, drugą – 1:30:06.
Rekord życiowy Harry’ego Stylesa
Wynik poniżej trzech godzin to jego rekord życiowy – w marcu tego roku w maratonie w Tokio uzyskał czas 3:24:07. W sieci można znaleźć nagrania zrobione przez fanów, pokazujące Stylesa podczas biegu w Berlinie.
Harry running the Berlin marathon today!
🎥: https://t.co/fNhwSLHesQ.a_p pic.twitter.com/Nsmxf1w2XO
— HL Daily (@UpdateHLD) September 21, 2025
Harry running the Berlin marathon.
🎥: artistic.cecilia pic.twitter.com/ylDFmMKoLM
— HL Daily (@UpdateHLD) September 21, 2025