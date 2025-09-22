Harry Styles przebiegł maraton pod fikcyjnym nazwiskiem

fot. mat. pras.

Jedną z rzeczy, których być może nie wiecie o Harrym Stylesie, jest to, że wokalista jest pasjonatem biegów długodystansowych. W niedzielę były członek One Direction startując pod fałszywym nazwiskiem, ukończył maraton berliński z czasem 2:59:13.

Jak poinformowała niemiecka gazeta „Tagesspiegel”, 31-letni wokalista wystartował pod pseudonimem Sted Sarandos. Styles był jednym z 55 tysięcy biegaczy. Artysta zajął 524. miejsce w kategorii powyżej 30 lat i 2241. w klasyfikacji generalnej. Dodajmy, że artysta przebiegł trasę w równym tempie – pierwszą połowę pokonał w czasie 1:29:08, drugą – 1:30:06.

Rekord życiowy Harry’ego Stylesa

Wynik poniżej trzech godzin to jego rekord życiowy – w marcu tego roku w maratonie w Tokio uzyskał czas 3:24:07. W sieci można znaleźć nagrania zrobione przez fanów, pokazujące Stylesa podczas biegu w Berlinie.