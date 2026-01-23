Harry Styles prezentuje nowy singiel „Aperture”

CGM

2026.01.23

Harry Styles powraca z długo wyczekiwanym singlem „Aperture”, który właśnie trafił do sieci. To pierwszy oficjalny przedsmak jego nadchodzącego albumu „Kiss All The Time. Disco Occasionally”, zaplanowanego na premierę 6 marca. Utwór został opublikowany 22 stycznia i już wzbudza ogromne zainteresowanie fanów na całym świecie.

Nowy singiel pokazuje zupełnie inne oblicze Harry’ego Stylesa. Tym razem artysta sięga po brzmienia inspirowane elektroniką i house’em, odchodząc od retro pop-rocka znanego z albumu „Harry’s House”. Pulsujący beat, house’owe piano oraz euforyczny refren sprawiają, że „Aperture” wyróżnia się na tle jego dotychczasowej dyskografii.

W refrenie Styles śpiewa: „We belong together”, co szybko stało się hasłem przewodnim nowej ery artysty.

Nowy album „Kiss All The Time. Disco Occasionally”

Czwarty solowy album Harry’ego Stylesa ukaże się 6 marca i został wyprodukowany wykonawczo przez Kid Harpoon. Już teraz zapowiadany jest jako najbardziej taneczny i elektroniczny projekt w karierze wokalisty. Tytuł płyty – „Kiss All The Time. Disco Occasionally” – sugeruje wyraźne inspiracje klubową estetyką i nocnym życiem.

Album będzie następcą „Harry’s House” z 2022 roku, który zdobył nagrody Grammy i BRIT Awards za Album Roku.

Entuzjastyczne recenzje i porównania do LCD Soundsystem

Singlem zachwyciła się również krytyka. NME oceniło „Aperture” na cztery gwiazdki, podkreślając, że to najbardziej nieoczywisty kierunek w twórczości Stylesa. Recenzenci zwracają uwagę na taneczny puls utworu, euforyczne brzmienie oraz klimat przywodzący na myśl LCD Soundsystem.

Wielki powrót na scenę – trasa „Together, Together Tour”

Wraz z premierą nowego materiału Harry Styles ogłosił światową trasę koncertową. „Together, Together Tour” obejmie aż 50 koncertów, które odbędą się od maja do grudnia. Artysta zagra m.in.:

  • 6 koncertów na Wembley Stadium w Londynie

  • 30 koncertów w Madison Square Garden w Nowym Jorku

  • występy w Amsterdamie, São Paulo, Mexico City, Melbourne i Sydney

Na scenie towarzyszyć mu będą m.in. Robyn, Shania Twain, Jorja Smith, Jamie xx i Fousheé.

Kampania promocyjna i powrót globalnego fenomenu

Promocja nowego albumu rozpoczęła się od tajemniczych plakatów z hasłem „We Belong Together”, które pojawiły się w największych miastach świata. Styles wysłał również fanom krótkie nagranie głosowe na WhatsAppie, dodatkowo podsycając zainteresowanie nową erą.

Wszystko wskazuje na to, że 2026 rok będzie należał do Harry’ego Stylesa, a „Aperture” to dopiero początek.

