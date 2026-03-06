CGM

Harry Styles po raz pierwszy raz o śmierci Liama Payne’a

Ponad rok po tragicznej śmierci Liama, Harry zdecydował się publicznie zabrać głos w sprawie

2026.03.06

Harry Styles po raz pierwszy raz o śmierci Liama Payne'a

Ponad rok po tragicznej śmierci Liama Payne’a, Harry Styles zdecydował się publicznie zabrać głos w sprawie. Fani One Direction od dawna zarzucali mu, że w obliczu tragedii wyglądał na najmniej poruszonego, a jego pożegnalny post na Instagramie był „wymuszony”. Teraz wokalista otwarcie mówi o swoich emocjach.

Tragiczne okoliczności śmierci Liama Payne’a

16 października 2024 roku media obiegła wiadomość o przedwczesnej śmierci Liama Payne’a. Sekcja zwłok wykazała, że zginął w wyniku upadku z hotelowego balkonu na trzecim piętrze, będąc pod wpływem alkoholu i narkotyków. Niejasne pozostają przyczyny wypadku – czy była to nieszczęśliwa przypadkowa sytuacja, czy samobójstwo lub działanie osób trzecich.

Harry Styles o żałobie i stracie przyjaciela

W wywiadzie dla Zana Lowe Harry Styles przyznał:

„Tak trudno jest stracić przyjaciela, szczególnie takiego, który pod wieloma względami jest tak podobny do ciebie. Odczuwam ogromny smutek z powodu śmierci Liama. Nagle uświadamiam sobie, że inni ludzie oczekują ode mnie, abym jakoś to wyraził, bo inaczej oznacza to, że nie czuję tego, co czuję.”

Styles podkreślił, że Liam Payne był osobą o „najbardziej uprzejmym sercu, która po prostu chciała być wielka”. Wokalista zdradził też, że śmierć przyjaciela zmusiła go do refleksji nad własnym życiem:

„Chodzi o patrzenie na swoje własne życie i powiedzenie sobie: »okej, co ja chcę robić w życiu? Jak chcę żyć?«. Myślę, że najlepszym sposobem na uhonorowanie pamięci o zmarłych przyjaciołach jest życie pełnią życia.”

Pamięć o Liamie Payne’ie w życiu Stylesa

Śmierć Liama Payne’a wpłynęła nie tylko na osobiste decyzje Harry’ego Stylesa, ale także na jego podejście do pracy, muzyki i relacji z fanami. Wokalista podkreśla, że każdy moment życia należy celebrować, a strata bliskiego przyjaciela uświadamia wartość codziennych wyborów i świadomego życia.

