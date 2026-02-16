Harry Styles o rozpadzie One Direction: „Czułem się bardzo samotny”

Harry Styles wrócił wspomnieniami do momentu, gdy po rozpadzie One Direction rozpoczął karierę solową. W najnowszym wywiadzie artysta przyznał, że przejście z zespołu do solowego projektu było dla niego trudne i wiązało się z poczuciem osamotnienia.

Harry Styles po One Direction – trudny start solo

W rozmowie z magazynem „The Sunday Times” Harry Styles opowiedział o swoich pierwszych występach bez wsparcia kolegów z zespołu: Nialla Horana, Zayna Malika, Louisa Tomlinsona oraz zmarłego Liama Payne’a.

– Kiedy jesteś w zespole z czterema innymi osobami, jest dużo przestrzeni, żeby się ukryć – przyznał wokalista.

Dodał, że podczas pierwszych koncertów solo zastanawiał się nawet, co zrobić z rękami na scenie. Najbardziej jednak odczuwał nagłą samotność i ogromną odpowiedzialność spoczywającą wyłącznie na nim.

Debiutancki album i presja oczekiwań

Harry Styles zadebiutował solowo w 2017 roku albumem „Harry Styles”. Artysta zdradził, że chciał wówczas eksperymentować muzycznie, jednak czuł presję ze strony fanów i branży.

– Czułem, że wiele osób pokłada we mnie wiarę i nie chciałem ich zawieść – wyjaśnił.

Choć miał możliwość tworzenia muzyki na własnych zasadach, sam nakładał na siebie ogromne wymagania, chcąc, aby jego nowy rozdział był „właściwy”.

Nowy album „Kiss All The Time. Disco, Occasionally”

Wywiad zbiegł się z zapowiedzią czwartego solowego albumu Harry’ego Stylesa zatytułowanego „Kiss All The Time. Disco, Occasionally”, którego premiera zaplanowana jest na 6 marca.

Część fanów będzie miała okazję usłyszeć materiał wcześniej podczas specjalnych listening parties organizowanych w 40 miastach. Na albumie znajdzie się m.in. singiel „Aperture”, nagrany z Ellie Rowsell z zespołu Wolf Alice, inspirowany brzmieniem LCD Soundsystem.

Rekordowa trasa „Together, Together”

Harry Styles ogłosił również imponującą trasę koncertową „Together, Together”, obejmującą siedem miast. W planach jest m.in. 12 koncertów na Wembley Stadium w Londynie oraz aż 30 występów w Madison Square Garden w Nowym Jorku.

Ogromne zainteresowanie biletami doprowadziło do kolejek sięgających 250 tysięcy osób na pojedyncze koncerty w Wielkiej Brytanii. Artysta pobił także kilka rekordów frekwencyjnych zarówno na Wembley, jak i w Madison Square Garden.

Od boysbandu do globalnej gwiazdy

Historia Harry’ego Stylesa pokazuje, że przejście z boysbandu do kariery solowej może być wyzwaniem nie tylko artystycznym, ale i emocjonalnym. Dziś jednak wokalista jest jedną z największych gwiazd światowej popkultury, a jego kolejne projekty biją rekordy popularności.