Hailey Bieber przestała nosić obrączkę. Co na to Justin?

fot. Instagram / @justinbieber

Z obozu Bieberów jak zawsze do mediów docierają sprzeczne informacje. Najpierw pisało się o „wielkim kryzysie”, potem Hailey sprzedała swoją firmę, by rzekomo ratować biznesy Justina, co wydawało się być sprzeczne z doniesieniami o problemach małżeńskich pary. Teraz jednak na pierwszy plan znowu wysunął się kryzys.

Woda na młyn dla wietrzących rozwód

Paparazzi przyłapali ostatnio Hailey dwukrotnie bez obrączki. Dla wietrzących rozwód to oczywiście woda na młyn. Tym bardziej, że nowa wrzutka Justina w stories zdaniem wielu wygląda jak wymierzony w żonę.

Bieber odkopał wideo rulaspam2.0, w którym autor mówi:

– Jeśli każesz mnie ciszą, przynajmniej powiedz dlaczego. Mam stany lękowe i nadmiernie dużo myślę. Jeśli zostawisz mi miejsce na popełnienie błędu, na pewno to zrobię.

Czy to faktycznie słowa skierowane do Hailey?