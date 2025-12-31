CGM

Gwiazdy zarobią fortunę w sylwestra. Doda i Maryla po 100 tysięcy, ale jeden artysta zgarnie aż 400 tysięcy

Gigantyczne gaże gwiazd

2025.12.31

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Sylwester to dla artystów prawdziwe żniwa. To właśnie tej jednej nocy w roku stawki za koncerty szybują w górę nawet kilkukrotnie, a największe nazwiska polskiej i zagranicznej sceny mogą liczyć na gigantyczne przelewy. Tegoroczna noc sylwestrowa nie jest wyjątkiem – niektórzy wykonawcy zarobią więcej w kilkanaście minut niż inni przez kilka miesięcy.

Telewizyjna walka o widza i wielkie nazwiska

W sylwestrowy wieczór trzy stacje – TVP, Polsat i TV Republika – rywalizują o uwagę milionów widzów. Organizatorzy nie szczędzili środków, by na scenach pojawiły się największe gwiazdy, co automatycznie przełożyło się na wysokie gaże. Telewizja Polska ponownie postawiła na repertuar bez disco polo, natomiast Polsat i TV Republika zagospodarowały fanów tego gatunku. Na scenie Polsatu wystąpi m.in. Zenek Martyniuk, który oprócz solowego setu pojawi się także z zespołem Łobuzy.

Ile zarobią gwiazdy w sylwestra?

Z ustaleń Pudelka wynika, że Zenek Martyniuk za sylwestrowy występ wzbogaci się o około 120 tysięcy złotych. To jednak dopiero początek listy wysokich stawek.

W Polsacie:

  • Beata Kozidrak z zespołem Bajm – około 250 tys. zł

  • Edyta Górniak150 tys. zł

  • Skolim80 tys. zł

Prawdziwym rekordzistą okazał się jednak Thomas Anders, który za sylwestrowy koncert ma otrzymać aż 400 tysięcy złotych, deklasując konkurencję.

Królowe sylwestra w TVP

W Telewizji Polskiej sytuacja finansowa owiana jest większą tajemnicą, jednak – bazując na stawkach z poprzednich lat – można oszacować zarobki największych gwiazd.

Niepodzielnymi królowymi sylwestra pozostają:

  • Doda – około 100 tys. zł

  • Maryla Rodowicz – od 100 do 120 tys. zł

Sama Doda już wcześniej podkreślała, że jej sylwestrowe gaże „zamykają się w granicach 100 tysięcy”.

Pozostali artyści i ich stawki

Na mniejsze, choć wciąż bardzo atrakcyjne kwoty mogą liczyć:

  • Kayah – 80–100 tys. zł

  • Margaret – ok. 60 tys. zł

  • Viki Gabor – ok. 40 tys. zł

  • Weekend – 50–60 tys. zł

  • Bayer Full – ok. 40 tys. zł

Jedna noc, ogromne pieniądze

Sylwester to dla gwiazd nie tylko święto, ale przede wszystkim biznes. Kilkanaście minut na scenie wystarczy, by konto artysty zasiliła suma, o której większość Polaków może tylko pomarzyć. Tegoroczny rekord – 400 tysięcy złotych za jeden występ – pokazuje, że sylwestrowa noc wciąż pozostaje najbardziej lukratywnym terminem w całym roku.

