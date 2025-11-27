CGM

Gwiazda „Stranger Things” komentuje plotki o tym, że byłą nękana przez byłego chłopaka Lily Allen

Millie Bobby Brown zabiera głos i ucina spekulacje

2025.11.27

opublikował:

Gwiazda „Stranger Things” komentuje plotki o tym, że byłą nękana przez byłego chłopaka Lily Allen

Kontrowersje wokół finałowego sezonu „Stranger Things”

Premiera finałowego sezonu „Stranger Things” wywołała falę spekulacji, które rozgrzały internet do czerwoności. Według doniesień brytyjskich mediów miało dojść do napięć między Millie Bobby Brown a Davidem Harbour’em. Aktorce zarzucano złożenie skargi dotyczącej rzekomego zastraszania podczas przygotowań do najnowszych odcinków. Plotki nabierały tempa, a w sieci mnożyły się pytania o atmosferę na planie kultowej produkcji Netflixa.

Doniesienia o konflikcie. Co się wydarzyło?

Wczesne relacje sugerowały, że między aktorami miało dojść do „nękania” oraz poważnego nieporozumienia. Na planie serialu miało zapanować napięcie, które wymusiło wszczęcie wewnętrznego śledztwa. Wkrótce później fani otrzymali jednak zupełnie inny sygnał – Millie Bobby Brown i David Harbour pojawili się razem na ściance podczas wydarzenia promującego finałowy sezon, uśmiechając się do kamer i zaprzeczając wizualnie wszelkim konfliktom.

Millie Bobby Brown zabiera głos i ucina spekulacje

Po premierze sezonu The Hollywood Reporter poprosił Millie Bobby Brown o komentarz w sprawie rzekomego zastraszania. Aktorka, która pracuje z Harbour’em od 2015 roku, od razu rozwiała wątpliwości.

– Kochamy ten serial całym sercem i cenimy naszą przyjaźń bardziej niż cokolwiek innego. Współpraca na planie zawsze była profesjonalna i oparta na wzajemnym szacunku – powiedziała Millie Bobby Brown.

Jej stanowczy głos rozbroił atmosferę podejrzeń, a fani przyjęli te słowa z widoczną ulgą.

Aktorzy prezentują wspólny front

Mimo medialnych zawirowań Millie Bobby Brown i David Harbour wielokrotnie — zarówno na premierze sezonu, jak i podczas sesji zdjęciowych — podkreślali swoją dobrą relację. Ich wspólne wystąpienia, pełne żartów i dobrej energii, miały być jasnym sygnałem, że doniesienia o konflikcie były mocno przesadzone.

Tagi


Popularne newsy

Ruszyła zbiórka na córeczkę Pono. Rodzina chce zebrać pół miliona złotych. Jak pomóc?
NEWS

Ruszyła zbiórka na córeczkę Pono. Rodzina chce zebrać pół miliona złotych. Jak pomóc?

Pierwsze oficjalne oświadczenie po śmierci PONO. Rodzina zapowiada kontynuację jego dziedzictwa i wsparcie dla córki
NEWS

Pierwsze oficjalne oświadczenie po śmierci PONO. Rodzina zapowiada kontynuację jego dziedzictwa i wsparcie dla córki

22-letnia piosenkarka zamordowana w Los Angeles. W sprawę zamieszany jest gang
NEWS

22-letnia piosenkarka zamordowana w Los Angeles. W sprawę zamieszany jest gang

Quebonafide znowu zaskakuje. Raper został dyrektorem sportowym w klubie piłkarskim
NEWS

Quebonafide znowu zaskakuje. Raper został dyrektorem sportowym w klubie piłkarskim

Dredziasty planuje operację zmiany koloru skóry – kontrowersyjna zapowiedź rapera
NEWS

Dredziasty planuje operację zmiany koloru skóry – kontrowersyjna zapowiedź rapera

Premiera dokumentu 50 Centa o Diddym lada dzień na Netflixie
NEWS

Premiera dokumentu 50 Centa o Diddym lada dzień na Netflixie

De La Soul wyjaśniają, skąd naprawdę wziął się konflikt z Tupakiem
NEWS

De La Soul wyjaśniają, skąd naprawdę wziął się konflikt z Tupakiem

Polecane

CGM
HELA debiutuje singlem „Pani domu”, czyli Helena Englert wkracza na scenę muzyczną

HELA debiutuje singlem „Pani domu”, czyli Helena Englert w ...

25-latka wyda album dla Universal Music

2 godziny temu

NEWS
Julia Wieniawa wpuszcza fanów za kulisy swojego najbardziej odważnego teledysku

Julia Wieniawa wpuszcza fanów za kulisy swojego najbardziej odważnego ...

Kulisy pracy artystki

4 godziny temu

CGM
Viki Gabor o narkotykach i show-biznesie: „Śpiewam o innych, nie o sobie”

Viki Gabor o narkotykach i show-biznesie: „Śpiewam o innych, nie o sob ...

"Ludzie czasami uzależniają się i marnują sobie życie"

4 godziny temu

CGM
Aleberto trafił na TikToka prezydenta Nawrockiego

Aleberto trafił na TikToka prezydenta Nawrockiego

Alberto skanduje nazwisko Karola Nawrockiego na koncercie w Belgii

4 godziny temu

CGM
Donatan o prezencie dla Cleo: „Podarowałem jej mieszkanie, a ona zrobiła tam graciarnię”

Donatan o prezencie dla Cleo: „Podarowałem jej mieszkanie, a ona ...

Donatan w „DD TVN” zdradza, czym zajmuje się dziś. Cleo ujawnia kulisy ich relacji

4 godziny temu

CGM
Kosior prezentuje nowy singiel „CITY BOYS” z nadchodzącego albumu „ARROGANT RADIO”

Kosior prezentuje nowy singiel „CITY BOYS” z nadchodzącego albumu „ARR ...

Kolorowy kontrast do szarości

8 godzin temu