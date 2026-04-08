Guns N’ Roses wykonują „Bad Apples” po raz pierwszy od 35 lat w São Paulo

Podczas najnowszego przystanku swojej światowej trasy w São Paulo, zespół Guns N’ Roses zagrał utwór „Bad Apples” po raz pierwszy od 1991 roku. Koncert odbył się 4 kwietnia w Allianz Parque w ramach Monsters Of Rock Brazil, a występ był częścią trasy promującej ich największe hity.

Setlista pełna klasyków i rzadkich coverów

Zespół nie ograniczył się tylko do swojego klasycznego repertuaru – oprócz „Bad Apples”, publiczność usłyszała m.in.:

„Welcome To The Jungle”

„Sweet Child O’ Mine”

„November Rain”

„You Could Be Mine”

„Rocket Queen”

„Estranged”

Zespół wykonał także cover Black Sabbath – „Junior’s Eyes” oraz klasyki takie jak Bob Dylan – „Knockin’ On Heaven’s Door”, Wings – „Live And Let Die” i The Damned – „New Rose”.

Historyczne wykonanie „Bad Apples”

Utwór „Bad Apples” pochodzi z albumu Use Your Illusion I z 1991 roku i był wykonywany na żywo jedynie trzy razy w historii zespołu. To wydarzenie w São Paulo było więc prawdziwym świętem dla fanów i okazją do zobaczenia rzadkiego materiału na żywo.

Nowe piosenki i zmiany w składzie

Trasa 2026 była pierwszą od odejścia perkusisty Frank Ferrer, który opuścił skład po prawie 20 latach, a klawiszowiec Melissa Reese tymczasowo wstrzymała udział w występach z powodów osobistych. W Monterrey zespół wykonał także premierowo dwie nowe piosenki: „Nothin’” i „Atlas”, które ukazały się w grudniu 2025 roku.

Plany trasy Guns N’ Roses

W maju zespół odwiedzi Florydę, a następnie Europę w czerwcu i lipcu, w tym dwa koncerty w Polsce, występ w Dublinie oraz udział w Download Festival w Wielkiej Brytanii. Trasa zakończy się 19 września w Georgii w USA.