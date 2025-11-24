Guns N’ Roses ogłaszają światową trasę koncertową 2026. Axl i spółka zagrają dwa koncerty w Polsce

Foto: P. Tarasewicz / CGM.PL
Guns N’ Roses ogłosili wielką światową trasę koncertową 2026, która obejmie Amerykę Północną, Południową oraz Europę. Wśród przystanków znalazła się Polska, gdzie zespół zagra dwa koncerty w PreZero Arenie Gliwice – 4 i 6 czerwca 2026 roku. Gościem specjalnym będzie Mammoth.
To wyjątkowa okazja, by zobaczyć legendarny skład z Axlem Rose’em, Slashem i Duffem McKaganem na żywo podczas ich największej od lat trasy.
Nowe single „Nothin” i „Atlas” – premiera już 2 grudnia
Fani Guns N’ Roses mogą liczyć nie tylko na trasę, ale również na premierę dwóch nowych utworów – „Nothin” oraz „Atlas”, które ukażą się 2 grudnia nakładem Geffen Records. Będą to pierwsze nowe nagrania od 2023 roku. Utwory dołączą do „The General” i „Perhaps”, wzbogacając koncertowe setlisty zespołu.
Harmonogram sprzedaży biletów – Gliwice 2026
Bilety na koncerty Guns N’ Roses w Polsce będą dostępne w kilku etapach:
Przedsprzedaż na stronie zespołu: 25 listopada, godz. 9:00
Przedsprzedaż Citi Handlowy: 26 listopada, godz. 9:00
Przedsprzedaż Ticketmaster: 27 listopada, godz. 9:00
Sprzedaż ogólna: 28 listopada, godz. 9:00 na LiveNation.pl
Dodatkowo członkowie Nightrain Fan Club otrzymają pierwszeństwo w dostępie do biletów w całej Europie już 25 listopada.
Guns N’ Roses 2026 World Tour – najważniejsze informacje
Po niezwykle intensywnej trasie w 2025 roku, obejmującej Europę, Azję, Bliski Wschód i Amerykę Łacińską, Guns N’ Roses wracają na scenę z jeszcze większym rozmachem. Trasa 2026 obejmie występy:
w Meksyku i Brazylii,
na największych stadionach USA i Kanady,
na najważniejszych festiwalach,
oraz koncerty halowe i stadionowe w Europie.
W programie znalazł się także historyczny powrót do Rose Bowl w Los Angeles – pierwszy od ponad 30 lat.
Guns N’ Roses – Światowa Trasa Koncertowa 2026 (pełne zestawienie)
MARZEC 2026
**28.03.2026 – Monterrey, Meksyk – Tecate Pa’l Norte ***
KWIECIEŃ 2026 – BRAZYLIA
01.04.2026 – Porto Alegre – Estádio Beira Rio
**04.04.2026 – São Paulo – Monsters Of Rock ***
07.04.2026 – São José do Rio Preto – Alberto Bertelli Lucatto
10.04.2026 – Rio de Janeiro – Engenhão
12.04.2026 – Vitoria – Estádio Estadual Kleber José de Andrade
15.04.2026 – Salvador – Arena Fonte Nova
18.04.2026 – Fortaleza – Arena Castelão
21.04.2026 – São Luiz – Estádio Governador João Castelo „Castelão”
25.04.2026 – Belém do Pará – Estadio Olímpico do Pará „Mangueirão”
MAJ 2026 – USA
05.05.2026 – Hollywood, FL – Hard Rock Hollywood
**07.05.2026 – Daytona Beach, FL – Welcome To Rockville Festival ***
CZERWIEC 2026 – EUROPA
04.06.2026 – Gliwice, Polska – PreZero Arena Gliwice
06.06.2026 – Gliwice, Polska – PreZero Arena Gliwice
10.06.2026 – Dublin, Irlandia – 3Arena
**12–14.06.2026 – Donington, Wielka Brytania – Download Festival ***
18.06.2026 – Amsterdam, Holandia – Ziggo Dome
20.06.2026 – Amsterdam, Holandia – Ziggo Dome
23.06.2026 – Berlin, Niemcy – Uber Arena
25.06.2026 – Berlin, Niemcy – Uber Arena
28.06.2026 – Antwerpia, Belgia – AFAS Dome
LIPIEC 2026 – EUROPA ➝ USA
01.07.2026 – Paryż, Francja – Accor Arena
03.07.2026 – Paryż, Francja – Accor Arena
23.07.2026 – Raleigh, NC – Carter–Finley Stadium
26.07.2026 – Saratoga Springs, NY – Saratoga Performing Arts Center
29.07.2026 – Tinley Park, IL – Credit Union 1 Amphitheatre
SIERPIEŃ 2026 – USA / KANADA
01.08.2026 – Hershey, PA – Hersheypark Stadium
05.08.2026 – Toronto, ON – Rogers Stadium
08.08.2026 – Shakopee, MN – Mystic Lake Amphitheater
12.08.2026 – East Rutherford, NJ – MetLife Stadium
16.08.2026 – St. Louis, MO – Busch Stadium
19.08.2026 – Kansas City, MO – Morton Amphitheater
22.08.2026 – Las Vegas, NV – Allegiant Stadium
26.08.2026 – Edmonton, AB – Commonwealth Stadium
29.08.2026 – Vancouver, BC – BC Place
WRZESIEŃ 2026 – USA
02.09.2026 – San Diego, CA – Snapdragon Stadium
05.09.2026 – Pasadena, CA – Rose Bowl
09.09.2026 – Arlington, TX – Globe Life Field
12.09.2026 – Ridgedale, MO – Thunder Ridge Nature Arena
16.09.2026 – San Antonio, TX – Alamodome
19.09.2026 – Atlanta, GA – Truist Park