Gromda: Quebo wchodzi do gry

I to już dziś.

2025.09.12

opublikował:

Gromda: Quebo wchodzi do gry

fot. Instagram / @gromda.tv

Co Quebonafide robi po zakończeniu rapowej kariery? Jeździ po świecie, gra w piłkę nożną w barwach Mazura Radzymin, a także… chodzi na gale Gromdy. Na oficjalnej stronie organizacji rozpoczęła się przed chwilą gala Gromda 22. Tuż przed jej inauguracją w mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie szefa federacji Mateusza Grabowskiego z Kubą… również Grabowskim.

„Quebo wchodzi do gry” – czytamy w opisie zdjęcia.

W jakim charakterze Quebo gości na gali Gromdy? Spokojnie, nie będzie walczył, przynajmniej nie dziś.

„PÓŁNOC / POŁUDNIE”

Na początku lipca na rynku pojawił się pożegnalny album Quebonafide „PÓŁNOC / POŁUDNIE”. Wydawnictwo jest póki co dostępne na platformach streamingowych, ale wkrótce ma się ukazać także wydanie fizyczne. Kiedy dokładnie? Trudno ocenić, czy na ten moment ktokolwiek to wie. Termin wysyłki preorderów był już przesuwany, dlatego fanom pozostaje cierpliwie czekać.

 

Wyświetl ten post na Instagramie

 

Post udostępniony przez GROMDA (@gromda.tv)

Tagi


