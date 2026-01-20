Green Day wystąpią podczas ceremonii otwarcia Super Bowl 60

fot. Alice Baxley / mat. pras.

Legenda punk rocka, zespół Green Day, zagra podczas ceremonii otwarcia Super Bowl w swoim rodzinnym regionie Zatoki w Kalifornii w lutym 2026 roku.

Koncert został potwierdzony przez NFL 18 stycznia, a występ odbędzie się 8 lutego w Levi’s Stadium w Santa Clara. Podczas ceremonii zespół zagra medley swoich największych hitów, a na boisku będą defilować byli MVP Super Bowl.

Billie Joe Armstrong, frontman Green Day, powiedział:



„Jesteśmy super podekscytowani, że możemy otworzyć Super Bowl tu, w naszym rodzinnym regionie! To dla nas zaszczyt powitać MVP, którzy ukształtowali tę grę, i rozpocząć wieczór dla fanów na całym świecie. Bawmy się dobrze! Niech będzie głośno!”

Tim Tubito, starszy dyrektor ds. wydarzeń i prezentacji gier w NFL, dodał:

„Świętowanie 60 lat historii Super Bowl z Green Day jako zespołem lokalnym, przy jednoczesnym uhonorowaniu legend NFL, które definiowały ten sport, to niesamowicie silny sposób na rozpoczęcie Super Bowl LX. Współpracując z NBC Sports przy tej ceremonii, cieszymy się na wspólne świętowanie dla fanów w stadionie i na całym świecie.”

Super Bowl 60 – dodatkowe atrakcje

W tym samym wydarzeniu Bad Bunny wystąpi podczas prestiżowego half-time show, co wywołało falę krytyki ze strony środowisk MAGA. Charlie Puth zaśpiewa hymn Stanów Zjednoczonych, a Brandi Carlile wykona utwór America The Beautiful.

Pomimo kontrowersji, NFL podkreśla, że decyzja o występie Bad Bunny była „starannie przemyślana”.

Green Day i nowy projekt filmowy

Zespół w międzyczasie podzielił się zwiastunem swojego nowego filmu New Years Rev, który miał premierę światową 12 września w Toronto. Produkcja opowiada historię zespołu Analog Dogs, który wyrusza w podróż z Kansas do Kalifornii, myśląc, że zagra jako support Green Day na sylwestrowym koncercie. Film inspirowany jest wczesnymi trasami koncertowymi zespołu.