Green Day wystąpią podczas ceremonii otwarcia Super Bowl 60

Podczas ceremonii zespół zagra medley swoich największych hitów

2026.01.20

Green Day wystąpią podczas ceremonii otwarcia Super Bowl 60

Legenda punk rocka, zespół Green Day, zagra podczas ceremonii otwarcia Super Bowl w swoim rodzinnym regionie Zatoki w Kalifornii w lutym 2026 roku.

Koncert został potwierdzony przez NFL 18 stycznia, a występ odbędzie się 8 lutego w Levi’s Stadium w Santa Clara. Podczas ceremonii zespół zagra medley swoich największych hitów, a na boisku będą defilować byli MVP Super Bowl.

Billie Joe Armstrong, frontman Green Day, powiedział:

„Jesteśmy super podekscytowani, że możemy otworzyć Super Bowl tu, w naszym rodzinnym regionie! To dla nas zaszczyt powitać MVP, którzy ukształtowali tę grę, i rozpocząć wieczór dla fanów na całym świecie. Bawmy się dobrze! Niech będzie głośno!”

Tim Tubito, starszy dyrektor ds. wydarzeń i prezentacji gier w NFL, dodał:

„Świętowanie 60 lat historii Super Bowl z Green Day jako zespołem lokalnym, przy jednoczesnym uhonorowaniu legend NFL, które definiowały ten sport, to niesamowicie silny sposób na rozpoczęcie Super Bowl LX. Współpracując z NBC Sports przy tej ceremonii, cieszymy się na wspólne świętowanie dla fanów w stadionie i na całym świecie.”

Super Bowl 60 – dodatkowe atrakcje

W tym samym wydarzeniu Bad Bunny wystąpi podczas prestiżowego half-time show, co wywołało falę krytyki ze strony środowisk MAGA. Charlie Puth zaśpiewa hymn Stanów Zjednoczonych, a Brandi Carlile wykona utwór America The Beautiful.

Pomimo kontrowersji, NFL podkreśla, że decyzja o występie Bad Bunny była „starannie przemyślana”.

Green Day i nowy projekt filmowy

Zespół w międzyczasie podzielił się zwiastunem swojego nowego filmu New Years Rev, który miał premierę światową 12 września w Toronto. Produkcja opowiada historię zespołu Analog Dogs, który wyrusza w podróż z Kansas do Kalifornii, myśląc, że zagra jako support Green Day na sylwestrowym koncercie. Film inspirowany jest wczesnymi trasami koncertowymi zespołu.

