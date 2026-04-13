Gitarzysta No Doubt jest ciężko chory. „To walka każdego dnia”

Powrót No Doubt na scenę mimo trudności

2026.04.13

Foto: instagram.com/nodoubt/

Na chwilę przed zapowiadanym powrotem zespołu No Doubt na scenę, gitarzysta Tom Dumont podzielił się z fanami bardzo osobistym wyznaniem. Muzyk poinformował, że zmaga się z wczesnym stadium choroby Parkinsona.

Trudna diagnoza i codzienna walka

W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych Tom Dumont opowiedział o swojej drodze do diagnozy. Jak przyznał, pierwsze objawy pojawiły się już kilka lat temu, jednak dopiero szczegółowe badania neurologiczne potwierdziły chorobę.

Artysta podkreślił, że życie z Parkinsonem to dla niego codzienne wyzwanie i „walka każdego dnia”, która wymaga cierpliwości oraz adaptacji do nowych ograniczeń.

Choroba Parkinsona – postępujące schorzenie

Choroba Parkinsona to neurodegeneracyjne schorzenie układu nerwowego, które wpływa przede wszystkim na kontrolę ruchu. Może prowadzić do drżenia, sztywności mięśni oraz trudności z koordynacją, stopniowo utrudniając codzienne funkcjonowanie.

Powrót No Doubt na scenę mimo trudności

Mimo diagnozy muzyk nie zamierza rezygnować z działalności artystycznej. No Doubt przygotowuje się do serii koncertów w Las Vegas, które mają odbyć się w nowoczesnej hali Sphere.

Tom Dumont podkreślił, że wciąż może grać na gitarze i chce kontynuować występy razem z zespołem, traktując muzykę jako ważne źródło siły i motywacji.

Wsparcie fanów i zespołu

Po publikacji wyznania w sieci pojawiła się fala wsparcia od fanów oraz członków zespołu, w tym m.in. Gwen Stefani, Tony Kanal i Adrian Young. Muzyk podkreślił, że decyzja o ujawnieniu choroby była dla niego ważna również z powodu innych osób, które publicznie mówią o swoich problemach zdrowotnych.

Inspiracja dla innych

Dumont zaznaczył, że takie historie pomagają przełamywać tabu wokół chorób neurodegeneracyjnych i zwiększają świadomość społeczną. Wspomniał także, że przykład innych znanych osób, takich jak Michael J. Fox czy Muhammad Ali, miał dla niego znaczenie.

