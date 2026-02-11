CGM

Frontman włoskiego zespołu metalowego zdobywa medal narciarski na Zimowych Igrzyskach 2026

Medalista olimpijski i frontman metalowego zespołu

Frontman włoskiego zespołu metalowego zdobywa medal narciarski na Zimowych Igrzyskach 2026

Niecodzienne połączenie sportu i muzyki stało się faktem – włoski narciarz alpejski i wokalista metalowego zespołu zdobył medal na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026 w Cortinie d’Ampezzo.

Dominik Paris – medalista olimpijski i frontman metalowego zespołu

Mowa o Dominiku Parisie, który w wieku 36 lat zdobył brązowy medal w konkurencji narciarskiej, stając się jednym z najstarszych medalistów w historii tej dyscypliny. Złoto przypadło Franjo von Allmenowi ze Szwajcarii, a srebro zdobył Giovanni Franzoni, kolega z włoskiej reprezentacji.

Poza stokiem, Paris jest frontmanem włoskiej grupy groove metalowej Rise Of Voltage, którą założył w 2017 roku wraz z bratem, gitarzystą Lukasem Parisem, basistą Frankiem Pichlerem i perkusistą Florianem Schwienbacherem.

Zespół wydał debiutancki album „Time” w 2018 roku, a w 2024 roku ukazał się ich drugi longplay „Escape”.

Łączenie muzyki z narciarstwem

W rozmowie z ESPN Originals Paris przyznał, że projekt muzyczny jest dla niego przede wszystkim pasją:

„Bycie na scenie z zespołem jest naprawdę inne. Trzymanie się przez godzinę na scenie i krzyczenie nie jest łatwe. Podczas wyścigu narciarskiego nie czuję aż takiej presji, bo wiem, co mam zrobić.”

Na łamach Midland Reporter Telegram zażartował, że „na pewno lepiej jeździ na nartach niż śpiewa”, choć uważa, że radzi sobie całkiem dobrze jako frontman metalowego zespołu.

Pierwszy medal olimpijski po 24 zwycięstwach w Pucharze Świata

Dominik Paris wygrał w swojej karierze 24 wyścigi Pucharu Świata, jednak brązowy medal olimpijski jest jego pierwszym podium na igrzyskach.

Zespół Rise Of Voltage planuje występy latem 2026 roku, m.in. na festiwalu Alpen Flair oraz Mannreid Open Air w sierpniu.

Metal i sport – niecodzienne połączenia

Dominik Paris nie jest jedynym przykładem włoskiego sportowca z metalowym backgroundem. W listopadzie 2025 Ignacia Fernández, zwyciężczyni Miss World Chile, zyskała sławę dzięki death metalowemu występowi scenicznemu, a jednocześnie jest frontwoman zespołu Decessus.

Jak przyznała:

„Metal był fundamentalną częścią mnie jako osoby: schronieniem, źródłem siły i celu. Możliwość wyrażenia tego na scenie Miss Mundo Chile była doświadczeniem, które głęboko cenię.”

